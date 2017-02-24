《肌過勞OUT 好氣色膜法》

2017-02-24

記者邱巧貞／台北報導

現代女性生活忙碌，壓力及疲憊造成「肌過勞」現象，好希望透過面膜將各種精華及有效成分迅速帶入肌膚，喚來好氣色。

清潔面膜 吸附空汙的迷思

從過去幾年以來，空汙問題已經嚴重影響人們的健康與肌膚狀況，像是懸浮微粒PM2.5不僅容易導致肌膚天然防護層受損並會對肌膚造成氧化壓力，一旦肌膚天然屏障受到損害，便無法鎖住水分並阻擋髒汙及有害汙染物入侵，進一步形成暗沉、膚色不均等老化狀態。加上女性每天使用的化妝品、防曬隔離霜等在長時間累積下，即使每天卸妝洗臉，仍會殘留於肌膚造成毛孔堵塞，引發粉刺痘痘問題。

因此，許多去角質、清潔型的面膜，也紛紛與空汙議題綁在一起。不過，PM2.5顆粒小於2.5微米，小到都可以穿透肺泡到達血液，保養品要如何達到清潔效果？靜宜大學吳珮瑄博士解釋，關鍵在於皮膚表面是不平的，有皮丘、皮溝，若PM2.5已經進到毛囊裡，那就沒辦法處理，保養品只能鎖定附著在皮膚表面皮丘、皮溝的髒汙。

晚安面膜 睡眠美容

據2015年度韓國愛茉莉太平洋集團針對全亞洲女性對於肌膚困擾的調查發現，「膚色」是亞洲女性最在意的問題第一名。

造成膚色暗沉的原因來自於白天時刻，環繞我們生活週遭的有害因子，例如陽光、空汙、壓力、缺乏睡眠等，使肌膚累積自由基、失去飽水度、流失膠原蛋白。而夜晚，正是肌膚進行修護、活化最活躍的時間，更是修護白天受損肌膚的最佳時機，基於「養膚之計在於夜」的概念，晚安面膜也受到許多消費者的歡迎。

成分專家吳珮瑄表示，晚安面膜在配方上100g中就約有50～60%是高分子膠（carbopol），多數的晚安面膜都會添加香味，如果擔心肌膚會過敏的人，更要注意的是產品中是否加入香味、水溶性色料，不論是茶樹精油、玫瑰精油、薰衣草精油本身都是無色且添加的比例很少，如果凍膜有顏色基本上就是添加化學性染色。

其實相較於片狀面膜，晚安面膜暴露在空氣底下，透氣不會完全封閉，致敏機率相對較小，也適合油性肌膚的人。專家建議先將導入液、化妝水、精華液等保養步驟都做好，再將晚安面膜放在保養的最後一道程序使用。

【NG！泡溫泉敷面膜 】

許多人在冬天會去泡溫泉，趁著泡溫泉的當下體溫升高時順便敷面膜，達到雙重美容效果。不過這樣的做法可能適得其反喔，成分專家吳珮瑄指出，溫泉中所含的碳酸氫鈉為弱鹼、硫磺為強酸，若附著在面膜上反而對肌膚不好，建議泡完溫泉或洗完澡後，在毛孔張開的狀況下敷面膜，效果最好。

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