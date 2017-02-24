《乾燥季節 肌膚SOS對策》
記者邱巧貞／台北報導
農曆春節假期過後，大吃大喝、熬夜追劇……不規律的生活作息，一一反應在肌膚，最明顯的變化就是乾燥、暗沉無光，「面膜」向來是許多人急救膚況的幫手，但，隨著外在氣溫變化劇烈，肌膚屏障也會隨之減弱，使用面膜進補前，還是要先了解自己肌膚狀況。
敏弱肌 敷面膜前停看聽
前陣子，媒體報導今年暖冬，有不少女性因使用質感較為滋潤、油膩的面膜，引起皮膚紅腫、搔癢等過敏症狀，皮膚科醫師建議應選用清爽型面膜，避免面膜質地太油膩，引發皮膚過敏。
面膜是許多人急救膚況的法寶，但當中也多少隱藏著致敏的危機，但在暖冬敷面膜，倒也不一定是因為質地太滋潤而引起過敏，畢竟在夏季氣溫反而更高，為了避免保養適得其反，在使用面膜前，專家建議還是先了解自己膚況及面膜特性為佳。
靜宜大學吳珮瑄博士表示，只要是液態含水的保養品就必須添加防腐劑，如果是片狀面膜又因為需要裁切，就更無法在無菌狀態下生產，所以片狀面膜中所含的防腐劑含量通常比精華液還要高，若加上有些產品添加酒精、香精，對屬於敏弱肌的人來說，就容易過於刺激！
此外，正常狀況下肌膚角質細胞的水分含量約20～30%，冬季氣候乾冷，水分流失快，加上寒風吹襲，肌膚含水量可能在10%以下，非常乾燥，肌膚處在水分少、分泌油脂也減少的情況，角質屏障不佳，再加上外界汙染源、霧霾在秋冬季節特別嚴重，此時肌膚敏感脆弱的人若又使用片狀面膜密封20～30分鐘不等，就容易引發問題。
整治肌敏感 在於紓緩發炎
美妝業者調查發現，一般大眾對抗敏保養品仍有許多迷思，例如勤做保濕、選擇無添加、或使用天然草本產品，都是最常見的錯誤觀念，反而容易造成肌膚陷入紅、癢、脫屑的惡性循環輪迴中。
理膚寶水行銷經理劉孟青表示，現代人常暴露在環境汙染、UV、冷熱交替的氣候，形成氧化壓力造成肌膚屏障受損、保護力下降，若夜間體內毒素，如組織胺、自由基等代謝不完整，更加劇皮膚的紅腫、皮屑、發癢等敏感反應。劉孟青進一步表示，組織胺，掌管人體發炎神經傳導因子，也是影響每日大腦喚醒重要元素，在起床那瞬間，人體組織胺分泌濃度達到最高，若體內累積的日間敏感因子於睡前未能及時清除及修護，就會造成皮膚敏感反應發作。
台北長庚醫院皮膚科主治醫師李華恩表示：「肌膚出現敏感症狀，常伴隨皮膚發炎反應，也就是刺痛，緊繃，搔癢灼熱感，發紅，脫皮及乾燥，除了保濕外，更需要鎮定肌膚不適症狀的有效成分如神經胜肽（Nurosensine） 及菸鹼醯胺（NIACINAMIDE），從根本緩解肌膚的發炎反應，才能治本。」
圖片提供／Sisley、AVEDA、GLAMGLOW、Abysse、DR.WU、雪花秀、雅詩蘭黛、法倈麗、林三益、美體小舖、理膚寶水、克蘭詩、雪花秀、迪奧、波菲詩、倩碧、佳麗寶、黛珂、高絲、資生堂、盧亞、客林國際、達志影像
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肌膚出現敏感症狀時，應從根本緩解肌膚的發炎反應，才能治本。(達志影像)
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