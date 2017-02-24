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《乾燥季節 肌膚SOS對策》

2017-02-24

記者邱巧貞／台北報導

農曆春節假期過後，大吃大喝、熬夜追劇……不規律的生活作息，一一反應在肌膚，最明顯的變化就是乾燥、暗沉無光，「面膜」向來是許多人急救膚況的幫手，但，隨著外在氣溫變化劇烈，肌膚屏障也會隨之減弱，使用面膜進補前，還是要先了解自己肌膚狀況。

敏弱肌 敷面膜前停看聽

前陣子，媒體報導今年暖冬，有不少女性因使用質感較為滋潤、油膩的面膜，引起皮膚紅腫、搔癢等過敏症狀，皮膚科醫師建議應選用清爽型面膜，避免面膜質地太油膩，引發皮膚過敏。

面膜是許多人急救膚況的法寶，但當中也多少隱藏著致敏的危機，但在暖冬敷面膜，倒也不一定是因為質地太滋潤而引起過敏，畢竟在夏季氣溫反而更高，為了避免保養適得其反，在使用面膜前，專家建議還是先了解自己膚況及面膜特性為佳。

靜宜大學吳珮瑄博士表示，只要是液態含水的保養品就必須添加防腐劑，如果是片狀面膜又因為需要裁切，就更無法在無菌狀態下生產，所以片狀面膜中所含的防腐劑含量通常比精華液還要高，若加上有些產品添加酒精、香精，對屬於敏弱肌的人來說，就容易過於刺激！

此外，正常狀況下肌膚角質細胞的水分含量約20～30%，冬季氣候乾冷，水分流失快，加上寒風吹襲，肌膚含水量可能在10%以下，非常乾燥，肌膚處在水分少、分泌油脂也減少的情況，角質屏障不佳，再加上外界汙染源、霧霾在秋冬季節特別嚴重，此時肌膚敏感脆弱的人若又使用片狀面膜密封20～30分鐘不等，就容易引發問題。

整治肌敏感 在於紓緩發炎

美妝業者調查發現，一般大眾對抗敏保養品仍有許多迷思，例如勤做保濕、選擇無添加、或使用天然草本產品，都是最常見的錯誤觀念，反而容易造成肌膚陷入紅、癢、脫屑的惡性循環輪迴中。

理膚寶水行銷經理劉孟青表示，現代人常暴露在環境汙染、UV、冷熱交替的氣候，形成氧化壓力造成肌膚屏障受損、保護力下降，若夜間體內毒素，如組織胺、自由基等代謝不完整，更加劇皮膚的紅腫、皮屑、發癢等敏感反應。劉孟青進一步表示，組織胺，掌管人體發炎神經傳導因子，也是影響每日大腦喚醒重要元素，在起床那瞬間，人體組織胺分泌濃度達到最高，若體內累積的日間敏感因子於睡前未能及時清除及修護，就會造成皮膚敏感反應發作。

台北長庚醫院皮膚科主治醫師李華恩表示：「肌膚出現敏感症狀，常伴隨皮膚發炎反應，也就是刺痛，緊繃，搔癢灼熱感，發紅，脫皮及乾燥，除了保濕外，更需要鎮定肌膚不適症狀的有效成分如神經胜肽（Nurosensine） 及菸鹼醯胺（NIACINAMIDE），從根本緩解肌膚的發炎反應，才能治本。」

圖片提供／Sisley、AVEDA、GLAMGLOW、Abysse、DR.WU、雪花秀、雅詩蘭黛、法倈麗、林三益、美體小舖、理膚寶水、克蘭詩、雪花秀、迪奧、波菲詩、倩碧、佳麗寶、黛珂、高絲、資生堂、盧亞、客林國際、達志影像

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  • 肌膚出現敏感症狀時，應從根本緩解肌膚的發炎反應，才能治本。(達志影像)

    肌膚出現敏感症狀時，應從根本緩解肌膚的發炎反應，才能治本。(達志影像)

  • 波菲詩奇蹟超導水凝膜，由玻尿酸、海藻及甲殼素構成，靜宜大學吳珮瑄教授開發出微乳液超導滲透技術，搭配配製成約奈米級微細乳化粒子的透明微乳液，不添加PARABENS、酒精、人工色料、人工香料等刺激性成分。3片／980元。

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  • Abysse黃金藻保濕逆齡多效面膜，含法國有機認證深海黃金藻精華、松露萃取、魚子精華等成分，為肌膚保濕鎖水、恢復彈性。5片／1,280元。

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  • 佳麗寶SUISAI 3D保濕面膜，添加「發酵美肌成分」，嚴選豆乳、西洋梨，透過乳酸菌進行發酵，產生高度美容效果的發酵美肌成分，透過雙重離子的作用，可以提高角質層的保濕力水分充分滲透角質層的各個角落。27ml×4片／600元。

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  • Dr.Jart+如膠似漆強效保濕面膜，首創橡膠面膜搭配強效安瓶精華，將高濃度安瓶精華塗在全臉，再用天然海藻製成的膠狀面膜覆蓋，上下兩片式貼合臉部曲線。1片／495元。

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  • 黛珂逆時解密駐顏面膜，面膜材質具優異延展性，能夠緊緊的密著臉部肌膚，配合高濃度的「iPG解密複合精粹」，使用中感覺臉部肌膚向上拉提般的緊緻密封效果。20ml×6片／3,750元。

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  • 彼得羅夫胜肽抗皺面膜，100％純棉面膜布，含24K黃金、玻尿酸、18種高濃度的抗衰老胜肽成分，吸附精華成分一次注入肌膚，有效改善細紋。30ml×6片／2,800元。

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  • RODIAL粉鑽光緊緻面膜，生物纖維面膜蘊含粉紅鑽石粉末的「粉鑽光美肌成分」，注滿天然粉紅葡萄柚萃取與瞬效肌膚緊緻因子，薄透的纖維層能瞬間鎖住肌膚水分。8片／4,300元。

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  • 高絲黑糖精超濃厚精華面膜，用棉花製成的厚貼面膜（Bemliese®）緊密貼合肌膚，利用溫泉水搭配黑糖發酵淬取、W玻尿酸、W膠原蛋白的美容液，改善暗沉、明顯毛孔及細紋。4片／348元。

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  • DR.WU多肽抗皺緊緻生物纖維面膜，新一代3D構造生物纖維面膜，獨特單菌發酵、單片培養、單向導入技術，完整貼附肌膚，並藉毛細壓力滲透原理，將28ml精華直導肌底。3片／1,600元。

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  • 資生堂怡麗絲爾膠原保濕面膜，結合肌醇、橄欖葉萃取精華、水解酵母萃取精華、甘油、水溶性膠原蛋白等高保濕成分包覆浸潤肌膚。30ml×6片／850元。

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