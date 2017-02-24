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錶王的故事6

2017-02-24

記者方惠宗／日內瓦報導

沒造訪百達翡麗博物館？別說你造訪過時間的故鄉

這是一個最無私的私人博物館，也是一個見證瑞士與時間藝術、以及藝術文化進展的知識寶庫。若是來到日內瓦，更可在此直觸此城悠久的製錶傳統精神。

從20世紀初期至1996年，這裡一直都是百達翡麗珠寶匠師工作室，直到普朗萊烏特總廠成立、將原本分散在日內瓦各地的工坊集中後，才在2001年正式成為百達翡麗博物館（Patek Philippe Museum）。斯登家族在此公開陳列私人收藏、包括源自16世紀最具代表性的古董時計、鐘錶書藏與百達翡麗自1839年成立至今的作品，薈萃成「製錶藝術的聖殿」，更成了許多製錶師朝聖的靈感來源。數以千計的16至19世紀、包括世上最早的鐘錶時計以至近代傑作，就算花上一整天也看不完；這些來自日內瓦、瑞士和歐洲的古董時計，為鐘錶歷史留下不可磨滅的一頁。

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  • 百達翡麗博物館保留著古典製錶工具，並成立古董時計維修與保存的工作坊。

    百達翡麗博物館保留著古典製錶工具，並成立古董時計維修與保存的工作坊。

  • 斯登家族將16至19世紀的古董時計公諸同好。

    斯登家族將16至19世紀的古董時計公諸同好。

  • 博物館中一款問世於1815年的「摩西之泉二問報時懷錶」。按下報時，摩西仗打磐石、流出活水與小天使擊鐘等幕生動上演，栩栩如生，描述聖經「出埃及記」、摩西在曠野杖擊磐石流出活水、在缺水之際給百姓解渴的神蹟。

    博物館中一款問世於1815年的「摩西之泉二問報時懷錶」。按下報時，摩西仗打磐石、流出活水與小天使擊鐘等幕生動上演，栩栩如生，描述聖經「出埃及記」、摩西在曠野杖擊磐石流出活水、在缺水之際給百姓解渴的神蹟。

  • 百達翡麗博物館。

    百達翡麗博物館。

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