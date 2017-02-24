錶王的故事1
記者方惠宗／日內瓦報導
百達翡麗（Patek Philippe，PP），皇室的最愛、貴族名流的傳家信物，它是世上最昂貴的手錶，卻經常一錶難求，就算景氣最不好的年代，它一樣是最受行家追捧的目標，而且不斷刷新拍賣會紀錄。不久前，一只PP古董懷錶便以台幣7.3億元的天價成交，價格最高的手錶拍賣紀錄就此落定。
2014年拍出最高價 超過台幣7.3億
這款百達翡麗生產於「經濟大恐慌」、收藏家公認為「錶中聖杯」（Grail Watch）的「亨利‧格雷夫斯超級複雜功能懷錶」（Henry Graves Supercomplication）是個傳奇故事；它匯集大自鳴、三問報時、萬年曆等24項複雜功能，甚至能為錶款訂購者、美國銀行家亨利‧格雷夫斯（Henry Graves，1868～1953）秀出家鄉的每日星空的懷錶，就在2014年的蘇富比拍賣會（Sotheby’s）創下所有鐘錶成交價最高的世界紀錄，以2,323萬7千瑞士法郎（超過約台幣7.3億元）落槌，同時刷新自己在1999年於蘇富比的1,700萬瑞士法郎（約台幣5.4億）成交的世界紀錄。
雙追針追時 最高拍價 1億
不鏽鋼複雜 最高拍價 3.5億
除了這枚錶中聖杯，百達翡麗近兩年更造就許多世上最貴錶款的拍賣紀錄。2015年，1945年所生產的編號「1436」不鏽鋼雙追針計時腕錶在富藝斯拍賣會（Phillips Auction）賣出330萬瑞士法郎（超過約台幣1億元），寫下「雙追針計時」功能錶款的成交紀錄。同一年，百達翡麗也為不鏽鋼腕錶帶來空前高價；錶廠為兩年一度的錶壇慈善盛事「Only Watch」拍賣會打造世上僅此唯一的「5016A」鋼製三問陀飛輪逆跳日曆萬年曆腕錶，並拍得730萬瑞士法郎（約台幣2.3億元）。
不鏽鋼製腕錶的史上最高價紀錄則發生在去年、2016，富藝斯在日內瓦以1,100萬2千瑞士法郎（約台幣3.5億）成交了一款誕生於1943年二戰期間、不鏽鋼製造的「1518」計時萬年曆手錶。而這一年，竟是鐘錶生意近10年來最冷的一年！
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