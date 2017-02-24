2017-02-24

記者方惠宗／瑞士、德國報導

直擊百達翡麗錶殼廠

拉紹德封的百達翡麗廠房匯集錶殼製造工廠Calame、鑽石鑲嵌工廠SHG與拋光工廠Poli-Art，為錶款帶來最精細的加工。

對百達翡麗而言，鐘錶作品不僅是高度精確的時計工具，而且是以優雅外觀體現超卓工藝的美學創作，因此製作一款錶殼所投入的程度與機芯同樣重要。

〈精密製錶步步為營 錶殼、拋光、鑲嵌〉

製作一款錶殼或錶鍊的過程相當複雜，需要約20位工匠與50道工序才能完成，以成就一只能夠反應卓越機芯的完美外觀。拋光是最重要的裝飾技藝之一；匠師以錶廠稱為「浮動拋光」的手工技巧強調出錶殼在設計上的特色，令錶殼姿彩閃耀奪目。一款金質錶殼的拋光工序平均需要1.5個小時，而錶鍊拋光所需的時間可達2個小時。寶石鑲嵌同為遵循傳統的技藝，完全以手工為最優質的寶石進行包鑲，令寶石散發最耀眼的光澤。