2017-02-24

記者方惠宗／瑞士、德國報導

直擊Cadrans Flückiger SA錶盤製造廠

什麼？火車經過就得暫停工作？

拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）附近城鎮、聖伊米耶的Cadrans Flückiger SA錶盤製造廠，不僅為百達翡麗打造每一只腕錶的門面，也接受其他品牌訂單。

在專屬的技藝上，製作一枚百達翡麗錶盤需要4至6個月時間；從沖裁錶盤底板、拋光到裝飾工藝，至少包含50至200道工序；手工鑲嵌時標、珍珠貝母的漸層上色技藝與轉印等，都是反應時光流逝的藝術。鐫刻部門有著令人讚嘆的獨門工藝，19世紀運作至今的微縮雕刻機具能為錶盤刻畫僅有數十分之一毫米，甚至僅有約0.003至0.004毫米深的雕飾紋，譜成最美的畫面。

工藝師透露，當不遠處的火車經過，他就得停下手邊工作，以免雕刻過程因些微的震動而失敗，可見工法的細膩程度。然而，這種傳統的機具往往需要匠師依據雕刻的紋樣，耗費數日、甚至數週的前置設定，