| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 消費

錶王的故事4

2017-02-24

記者方惠宗／瑞士、德國報導

直擊Cadrans Flückiger SA錶盤製造廠

什麼？火車經過就得暫停工作？

拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）附近城鎮、聖伊米耶的Cadrans Flückiger SA錶盤製造廠，不僅為百達翡麗打造每一只腕錶的門面，也接受其他品牌訂單。

在專屬的技藝上，製作一枚百達翡麗錶盤需要4至6個月時間；從沖裁錶盤底板、拋光到裝飾工藝，至少包含50至200道工序；手工鑲嵌時標、珍珠貝母的漸層上色技藝與轉印等，都是反應時光流逝的藝術。鐫刻部門有著令人讚嘆的獨門工藝，19世紀運作至今的微縮雕刻機具能為錶盤刻畫僅有數十分之一毫米，甚至僅有約0.003至0.004毫米深的雕飾紋，譜成最美的畫面。

工藝師透露，當不遠處的火車經過，他就得停下手邊工作，以免雕刻過程因些微的震動而失敗，可見工法的細膩程度。然而，這種傳統的機具往往需要匠師依據雕刻的紋樣，耗費數日、甚至數週的前置設定，

廣告
  • 工藝師正於錶盤轉印字樣。

    工藝師正於錶盤轉印字樣。

  • 19世紀運作至今的機刻雕花機。

    19世紀運作至今的機刻雕花機。

  • Cadrans Flückiger SA錶盤製造廠。

    Cadrans Flückiger SA錶盤製造廠。

  • 萬中選一的珍珠貝母造就獨一無二的錶盤。

    萬中選一的珍珠貝母造就獨一無二的錶盤。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：錶王的故事4


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.