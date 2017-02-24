2017-02-24

記者方惠宗／瑞士、德國報導

直擊普朗萊烏特總廠

複雜之巔 由此開始

進入百達翡麗位於日內瓦郊區普朗萊烏特（Plan-les-Ouates）的總廠，剛好趕上此地成立的20週年紀念；但此處卻未因此敲鑼打鼓，取而代之的是更火熱的製錶夢想；連同行政總部、新技術研究、新裝置開發、創作部門、機芯零件製作等，都在這裡運作著。

百達翡麗在此每年生產6萬只手錶，當中包括51,000只機械腕錶與9,000只特為女裝款式製作的石英腕錶；定期生產的腕錶超過200款，均為少量生產，少則幾十只，至多不過幾百只，皆搭載自主研發製造的機芯。嚴格的品質標準令每一只腕錶都成為珍貴稀有的時計傑作。

【迪迪埃‧法羅：每一款作品的背後，都代表了製錶師一生一次的挑戰。】

迪迪埃‧法羅（Didier Faoro）、這位在百達翡麗已有25年資歷的頂級珠寶鐘錶部門總監與記者分享了25年來的變與不變：「員工從400人擴張到1,600人，工廠變大、機芯種類增多；在百達翡麗印記的承諾下，製錶師具備的專業也更多元、更提升。」

迪迪埃‧法羅回憶起深刻的製錶過程，無論從品牌175週年的「Ref.5175」大師弦音腕錶、或是最薄的雙追針計時碼錶「5959」、以及耗費8、9年才完成的「Star Cal.2000」懷錶，他說：「百達翡麗許多作品的製程背後，都代表了製錶師一生一次的挑戰。」以大師弦音腕錶來看，研發、製造和組裝就耗時10萬多小時；零件總數高達1,580枚，其中光是機芯零件的製造處理就耗費近6萬小時。

事實上，以百達翡麗當前所生產的400種齒輪來說，光是處理、打磨一款裝載於「非複雜功能」錶款的小齒輪就須經過40至60個工序。

〈製錶師的時光隧道〉

總廠中的國際售後服務部門就像是一個可以通往不同的年代的時光隧道，這裡藏有從品牌創立起的每一種零件，以利各個年代所出廠的腕錶，在此都能保有終身保養與修復服務。萬一真的沒有零件呢？製錶師依然不會使用現代技法，而是考究錶款的年代背景、回溯當時的方式製作專屬零件，以恢復錶款原有的文化價值。