錶王的故事2
記者方惠宗／瑞士、德國報導
世界名錶之最、日內瓦僅存的家族獨立經營製錶廠如何造出象徵顯赫身分的作品？遇上百達翡麗朗萊烏特總廠成立20週年，邀請讀者進入這扇不對外開放的門，一窺錶王誕生之地。
話說1839年……
自從定居日內瓦的波蘭商人安東尼‧百達（Antoine Norbert De Patek，1812–1877）與製錶師弗朗西斯‧沙伯（Franciszek Czapek）於1839年在瑞士日內瓦湖畔創辦公司「Patek, Czapek & Cie」、1844年分道揚鑣，以及法國製錶師簡‧翡麗（Jean Adrien Philippe，1815–1894）在1845年加入百達，並推出人類第一款擁有「龍頭」以供上鏈及設定時間的懷錶；1851年，兩人以姓氏「百達」與「翡麗」組成新公司；直到1932年，錶盤製造商斯登家族（Stern）出資收購，百達翡麗不斷吸引如英國維多利亞女王、作曲家柴可夫斯基、物理學家愛因斯坦等貴族名人的喜愛。
【日內瓦僅存家族獨立經營錶廠】
現在，百達翡麗有如在19世紀迎接日本明治時代使節團的高規格參訪、再次打開工坊大門；不同的是，原本坐落日內瓦各處、各有專精的製錶工坊，已在1996年於品牌現任榮譽總裁菲力‧斯登（Philippe Stern）的帶領下，基於內部溝通與安全的緣故，將原本坐落在日內瓦各處、各有專精的製錶工坊集中到日內瓦郊區普朗萊烏特（Plan-les-Ouates）的總廠。加上位於拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）的錶殼製造廠「Calame」、拋光廠「Poli-Art」與鑽石鑲嵌廠「SHG」，以及位於聖伊米耶（Saint-Imier）的錶盤製造廠「Cadrans Flückiger SA」等位在日內瓦以外的8家合夥廠房，共同為這個傳奇品牌投入由設計到出品等一切製錶的環節，這當中也包括為公司自1839年起製造的每一款時計作品提供終身保養與修復服務；堅守超越瑞士製錶業現存一切標準的「百達翡麗印記」（PP印記），以確保百達翡麗的時計作品能夠代代相傳。
【年曆錶 最佳20週年紀念】
呼應百達翡麗普朗萊烏特總廠的啟用之年與年曆錶問世20年，此時發行的年曆新款別具意義。
年曆錶能顯示星期、月份和日期資料，並針對每月30日或31日做正確計算，每年只需於二月進入三月時校正一次。這個獨一無二的結構是百達翡麗在1996年率先推出的專利機種為機械腕錶樹立時代新標：無須負擔萬年曆的高昂價格，也免去經常為日期顯示功能校對的麻煩，讓現代生活更為便利。
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