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紐約珠寶手拿包 獨一奢華閃光

2017-02-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕由名媛陳若葵引進的紐約珠寶手拿包品牌「edidi」經營有成，從文華精品1樓搬至3樓重新開幕，昨日除邀請貴賓前來參加面具嘉年華，即日起至3月8日推出酬賓禮讚，商品6折起。

edidi為華裔設計師Wendy Lau創立兼設計的手拿包品牌，特色為鍍上24K金或白金，鑲嵌珊瑚、玉等彩色寶石與施華洛世奇水晶，內襯法國絲綢，每款包均為手工打造，具專屬編號，賦予獨一無二的特質。

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  • edidi鑲嵌玉雕花朵、珍珠與施華洛世奇水晶手拿包，定價208,000元。

    edidi鑲嵌玉雕花朵、珍珠與施華洛世奇水晶手拿包，定價208,000元。

  • 郁方（左起）、吳姍儒、寶媽出席edidi喬遷開幕。（圖文：記者陳奕全）

    郁方（左起）、吳姍儒、寶媽出席edidi喬遷開幕。（圖文：記者陳奕全）

  • edidi彩色寶石拼接蜥蜴皮手拿包，搭配珊瑚玫瑰釦，定價356,000元。

    edidi彩色寶石拼接蜥蜴皮手拿包，搭配珊瑚玫瑰釦，定價356,000元。

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