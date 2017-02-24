米蘭時裝週 Gucci男女合秀感官衝擊

2017-02-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕Gucci首度於新啟用的米蘭總部「Gucci Hub」舉辦2017秋冬時裝秀，將伸展台打造成如實驗室般的玻璃帷幕，呼應「煉金師的秘境」主題。這也是Gucci首度舉辦男女裝合秀，女星莎瑪海耶克、名媛Alexa Chung、男星傑瑞李透、「洛基」湯姆希德斯頓等均前來朝聖。

秋冬主題「煉金師的秘境」看來神秘，實則延續創意總監Alessandro Michele上任以來設定的中心主旨，亦即反對所有僵化的規則與教條，把玩不同的元素，分析、研究過去的符碼，再加以結合，創作出不同於現實的全新樣貌，造成全新的感官衝擊，恰如煉金師試圖將基本原料轉換為金，在此過程中發生的那些美麗的意外。從未知中迸發已知，從已知中發掘未知，如同邀請卡上印的銜尾蛇圖騰，一邊摧毀一邊又孕育，突顯生生不息的自我更新過程。

圖片提供：Gucci