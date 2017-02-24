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三星尬OPPO 售價少千元

2017-02-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕近期6吋手機再掀戰場，繼OPPO R9s Plus登台，三星也引進C9 Pro，官方單機售價喊出16,900元，硬是比17,990元的OPPO R9s Plus便宜千元，二品牌互尬激烈。

三星C9 Pro共推出黑、金色，3月1日至9日開放預購，預購贈送夜燈式藍牙喇叭、原廠藍牙自拍腳架組。

三星C9 Pro和OPPO R9s Plus二款規格差不多，包括6吋Full HD螢幕、6GB記憶體、64GB儲存空間、前後相機1,600萬畫素、4,000mAh電池。值得一提的是，OPPO台灣1月銷售表現頗佳，R9s開出紅盤，銷售額擠下HTC，晉升第5大品牌；三星排名第二。

自拍功能方面，三星C9 Pro、OPPO R9s Plus分別提供8、7段美顏自拍，以常用的第4級進行實測，前者美顏效果自然，後者膚色顯得較白皙。

三星表示，根據調查，去年介於1.5萬至2萬元中高階手機的成長幅度高達97%。此外年輕族群如大學生選購手機的三大首要考量為電池續航力、照相功能以及經濟實惠。

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  • 三星C9 Pro和OPPO R9s Plus分別提供8、7段美顏自拍，實測以第4級美顏自拍，三星C9 Pro（左）美顏效果自然，OPPO R9s Plus的膚色較白皙。（記者吳佩樺攝）

    三星C9 Pro和OPPO R9s Plus分別提供8、7段美顏自拍，實測以第4級美顏自拍，三星C9 Pro（左）美顏效果自然，OPPO R9s Plus的膚色較白皙。（記者吳佩樺攝）

  • 三星C9 Pro（左）和OPPO R9s Plus（右）二款規格差不多。（記者吳佩樺攝）

    三星C9 Pro（左）和OPPO R9s Plus（右）二款規格差不多。（記者吳佩樺攝）

  • 三星引進6吋手機C9 Pro，單機售價16,900元。 （記者吳佩樺攝）

    三星引進6吋手機C9 Pro，單機售價16,900元。 （記者吳佩樺攝）

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