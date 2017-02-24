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新光三越春花綻放 卡友大回饋

2017-02-24

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越於今（24）日至28日首度推出「春花綻放貴賓獨享大回饋」活動，持貴賓卡於餐廳、咖啡廳、食品、小吃街當日過卡消費滿1,000元，即可兌換「新光三越電子贈品禮券100元」；同一活動檔期刷台新銀行新光三越聯名卡並持貴賓卡過卡消費滿5,000元，即可兌換「新光三越商品禮券100元」。此外，持新光三越貴賓卡當日當店不限金額消費+扣會員點數1點，即可參加「酷玩樂團Coldplay2017演唱會」抽獎活動！

新光三越今年春夏，以時尚宣言「eye旅行」為題，引用「永遠的時尚教主」黛安娜佛里蘭Diana Vreeland之名言：「眼睛要旅行。」為生活注入靈感與活力，並且再度邀請時尚攝影大師林炳存操刀，透過鏡頭傳遞春夏時尚態度。本次企劃特別歸納「復古時尚完美演繹」、「春夏旅行穿搭新哲學」兩大時尚穿搭提案，以及六大品牌春季彩妝新品獨家首賣、超夯單品推薦，提供消費者在每一趟旅程，都能享有更加分的視野與狀態。

春季美妝部分，集結6大彩妝保養品牌DIOR、ESTÉE LAUDER、LANCOME、MAC、PONY EFFECT以及SHU UEMURA搶先首賣，包括可獨家搶先預購的 DIOR癮誘超模漆光唇釉、搶先曝光的ESTÉE LAUDER特潤超導修護精萃蜜、全台首賣的MAC唇部去角質糖霜系列以及SHU UEMURA花瓣肌粉亮粉底液。除此之外，新光三越也解構春夏穿搭，歸納出三大超夯單品「袖出真我 Tiered Sleeves」、「大包隨型Hobo Holic」以及「巨星視野Superstar Vision」，藉由這三類商品的隨意混搭，創造時髦造型，讓你走在時尚浪尖上。同時，新光三越也跨越時空，將60、70、80美好年代的主流風采重現，滿足現代穿搭品味中帶點時間感的復古風，無論是營造巨星風範的架勢，或是呈現浪漫女人味、適合職場穿搭的菁英氣質等，都有輕鬆好入手的選擇。

圖片提供：新光三越

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  • 由時尚攝影師林炳存為新光三越「春上市eye旅行」所拍攝每一組情境照，都描繪了都會男女在旅行中的生活風格與品味自信。

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  • DIOR癮誘超模漆光唇釉獨家搶先預購推薦價1,200元，買任2件迪奧唇膏（含癮誘超模漆光唇釉），即贈光柔恆色絲柔無瑕粉餅精巧版+經典美妍包。

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  • 法雅客OLYMPUS E-PL8 14-42mm f3.5，22,990元。

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  • JEFFREY CAMPBELL厚底高跟鞋原價6,580元，特價5,280元。

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  • 2017新光三越春上市以eye旅行為題，再度邀請時尚攝影師林炳存操刀，透過鏡頭傳遞春夏時尚態度。

    2017新光三越春上市以eye旅行為題，再度邀請時尚攝影師林炳存操刀，透過鏡頭傳遞春夏時尚態度。

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標題：新光三越春花綻放 卡友大回饋


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