一球入魂 珍貴紀錄零距離─早稻田大學野球部百年文物特展免費入場 球迷飽眼福

2017-02-24

〔記者賀靜賢／台北報導〕棒球是台日兩國的國民運動，中華民國棒球協會、日本早稻田大學台灣校友會將於3月1日至5日，於全台舉辦4場棒球交流賽。為讓這場百年紀念交流賽更具意義，也更貼近民眾，日本早稻田大學台灣校友會即日起至3月6日，在新光三越台北信義店A8館7樓活動會館，舉辦免費入場的「早稻田大學野球部百年文物特展」，耗資百萬「原裝進口」，十分珍貴。

此項展出文物包括提出「一球入魂」的早大野球部第一代監督飛田穗洲，當年使用過的棒球；這個看起來老舊斑駁的棒球上，上有泉谷、飛田、神川等選手的簽名。另外，早慶（慶應大學）戰100週年紀念展覽中，曾經出展過的「飛田穗洲（忠順）」穿過的球衣、手套、帽子。已故的飛田穗洲監督，曾是水戶中學的野球部選手，也是當年遠征夏威夷的野球部主將，他當年穿過的球帽、球衣還有手套，距今已110年，跟現在有何不同？都令球迷好奇。

展出中也有來自日本名人堂約50件珍貴文物，台日棒球界傳奇王貞治更跨海錄製VCR祝賀。4場交流賽事由南到北展開，分別是與遠東科大、高苑科大、台體大和文化大學；代表我國參加交流賽的四校，皆入今年大專盃一級棒球賽前6強，賽事精采可期，展出中還有台灣4校的制服及球衣，另外更有互動遊戲區和照相區，讓親子共同體驗！

展出期間，主辦單位也特別安排了7場假日導覽說明，分別為2/25（六）14：00 /17：00、2/26（日）14：00 /17：00、3/4（六）13：00 /16：00和3/5（日）11：30。

圖片提供：日本早稻田大學台灣校友會