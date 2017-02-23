輕巧投影機玩智慧 戶外行動劇院來追劇

2017-02-23

記者吳佩樺／台北報導

露營是近年流行的休閒活動，行動投影機成為新寵，讓人享受在大自然星空下看電影的樂趣。從去年底開始，新品不少，行動投影機不只能防潑水、防摔，甚至內建Android系統，可下載App，到戶外一樣能追劇！

露營究竟有多夯？根據調查，台灣常態性露營人口已突破200萬人，全台露營區超過1,500處，熱門營地還得提早半年才預約得到。原屬於淡季的冬季，因今年屬暖冬，露營熱潮不降反增，周邊商機更增大。

手機一插投影 使用便利

不少露營民眾會帶著行動投影機打發漫漫長夜，透過HDMI、MHL或USB等介面，無須電腦，只要連結手機、平板、USB儲存碟等，一插就能播放，部分還支援鏡射功能，Android手機能無線投影。戶外插電不易，內建電池的款式特別受到歡迎，平均電力2至3小時，看完一部電影沒問題。亦有人將行動投影機用於小坪數的居家空間，可說是「內外皆宜」。

新品趨勢： 防潑水、防摔、可下載App

行動投影機買氣熱絡，各家新品搶市，Sony MP-CL1A外形跟一支手機差不多，投影畫質1,920x720，採用雷射技術，增進影像清晰。華碩E1號稱電力達5小時。LG PV150G可3秒自動校正畫面，即使空間小也能準確投影。

Vivitek、BenQ則主打智慧功能，Vivitek Q3 Plus內建Android系統、網路瀏覽器；BenQ GS1專為戶外活動打造，不只採用Android平台，更通過IPX1防水、60公分防摔測試。Optoma除原有熱銷的ML750ST，第二季預計推出價格更親民的入門機種。

行動投影機主要採用LED技術，亮度有限是缺點，大多不超過500流明，且音質表現受限。

小坪數家用首推短焦 豪宅玩4K

家用投影機方面，小客廳、小房間特別推薦短焦機種，1至2公尺投影百吋畫面。例如Android投影機BenQ i500僅要1公尺就能投影80吋影像，主打多娛樂，內建KKBOX、愛奇藝等App，去年下半年上市以來，一直是BenQ熱銷代表之一。

此外，目前家用投影機全面來到1080p畫質，鎖定豪宅的高階機種早就走向4K，價格也並非高不可攀，以Epson EH-TW7300來說，利用自家影像增益技術，將1080p片源直升4K畫質，不用10萬元就能入手。