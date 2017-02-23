輕巧投影機玩智慧 戶外行動劇院來追劇
記者吳佩樺／台北報導
露營是近年流行的休閒活動，行動投影機成為新寵，讓人享受在大自然星空下看電影的樂趣。從去年底開始，新品不少，行動投影機不只能防潑水、防摔，甚至內建Android系統，可下載App，到戶外一樣能追劇！
露營究竟有多夯？根據調查，台灣常態性露營人口已突破200萬人，全台露營區超過1,500處，熱門營地還得提早半年才預約得到。原屬於淡季的冬季，因今年屬暖冬，露營熱潮不降反增，周邊商機更增大。
手機一插投影 使用便利
不少露營民眾會帶著行動投影機打發漫漫長夜，透過HDMI、MHL或USB等介面，無須電腦，只要連結手機、平板、USB儲存碟等，一插就能播放，部分還支援鏡射功能，Android手機能無線投影。戶外插電不易，內建電池的款式特別受到歡迎，平均電力2至3小時，看完一部電影沒問題。亦有人將行動投影機用於小坪數的居家空間，可說是「內外皆宜」。
新品趨勢： 防潑水、防摔、可下載App
行動投影機買氣熱絡，各家新品搶市，Sony MP-CL1A外形跟一支手機差不多，投影畫質1,920x720，採用雷射技術，增進影像清晰。華碩E1號稱電力達5小時。LG PV150G可3秒自動校正畫面，即使空間小也能準確投影。
Vivitek、BenQ則主打智慧功能，Vivitek Q3 Plus內建Android系統、網路瀏覽器；BenQ GS1專為戶外活動打造，不只採用Android平台，更通過IPX1防水、60公分防摔測試。Optoma除原有熱銷的ML750ST，第二季預計推出價格更親民的入門機種。
行動投影機主要採用LED技術，亮度有限是缺點，大多不超過500流明，且音質表現受限。
小坪數家用首推短焦 豪宅玩4K
家用投影機方面，小客廳、小房間特別推薦短焦機種，1至2公尺投影百吋畫面。例如Android投影機BenQ i500僅要1公尺就能投影80吋影像，主打多娛樂，內建KKBOX、愛奇藝等App，去年下半年上市以來，一直是BenQ熱銷代表之一。
此外，目前家用投影機全面來到1080p畫質，鎖定豪宅的高階機種早就走向4K，價格也並非高不可攀，以Epson EH-TW7300來說，利用自家影像增益技術，將1080p片源直升4K畫質，不用10萬元就能入手。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Suspected drugs discovered on air base
- 2030年 南韓將成最長壽國
- 川普政府政策 IMF副主席力挺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Beijing says 228 protests ‘despicable’
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 今戰紅色閃電 兄弟全力出擊
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 蘇海首辦新班 培訓國艦國造人才
- 客運3月調漲 統聯台中–台南貴1倍
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 盤龍峽谷一線天步道鋪沙土 生態遭殃
- 阿嬤久病跳河 3勇男下水營救
- 疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
- 文史團體 盼全區融入新站設計
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 法總統大選熱門候選人 極右派勒班幕僚涉貪被捕
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 低碳遊後壁 無米樂租賃站啟用
- 促進中高齡就業 勞動力發展署企業輔導團開跑
- 自由廣場》這絕不是「抓耙子法」
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 芳苑沿海「反共長城」 慘變垃圾坑
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 中華電信4G斷網 賠38.9萬人100元
- 《2016年全球人權狀況》仇恨恐懼主宰政治 川普等人被點名
- 「控球版林志傑」 繼續強大中
- 自由廣場》院長錯了 可建水庫的地方還在
- 馬公景福祠乞求發財金 提早即起展開
- 大巨蛋將復工？ 柯：審查公開透明
- 延長下課多運動 雙龍國小再獲獎
- 颱洪無人機 恆春測試飛行
- 王聖文基層做起 任公職25年
- 自由廣場》綠委應退回考監提名
標題：輕巧投影機玩智慧 戶外行動劇院來追劇
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email