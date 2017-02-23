好萊塢星寶貝童裝 快閃登台
2017-02-23
〔記者邱巧貞／台北報導〕藝人瑞莎去年才剛生了寶貝女兒Nika，就迫不急待與老公Mike引進風靡好萊塢的以色列童裝NUNUNU，要與女兒大秀母女裝。
瑞莎昨出席NUNUNU在新光三越信義新天地快閃店活動，身材高挑的她穿著NUNUNU14歲的童裝，她說：「因為有了Nika，會想要給她最好的，我們自己都是喜歡比較酷或簡單的風格穿著，全黑色、白色是最常穿的顏色，所以一看到NUNUNU的服飾就非常喜歡，是連大人也會為之著迷、也想搶著穿的時尚童裝。」在剛懷孕時就已經談妥NUNUNU的代理，瑞莎表示，挑選童裝時材質很重要，希望能讓孩子穿得舒服，又能穿出自己的風格與態度。
由以色列雙人設計師Iris Adler及Tali Milchberg創立的童裝品牌NUNUNU，提供的是一種態度、一種風格，再加上一點幽默的寶貝時尚，因此，NUNUNU的設計沒有千篇一律的卡通圖案、繽紛虹彩，而選擇以最純粹的黑色作為開端，所有的色系都是以黑、灰、白為主調，多數款式都是採取中性設計， 從新生兒至14歲大孩童裝與配件一應俱全。
一直以來，NUNUNU是好萊塢明星圈最炙手可熱的潮流童裝品牌，從潔西卡艾芭、關史蒂芬妮、菲姬、碧昂絲、米蘭達可兒等等的星寶貝，都是NUNUNU的頭號粉絲。
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