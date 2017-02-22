全效防護乳 防曬隔污

2017-02-22

〔記者邱巧貞／台北報導〕外在環境對肌膚造成的傷害，一直是近幾年美妝品牌關注的議題。SK-II團隊研究發現，80%的肌膚損傷其實來自外部侵害，陽光裡的各種輻射線、霾害、行車產生的廢氣、燃燒生成的污染，時時刻刻造成肌膚損傷。其中，紅外線穿透肌膚的深度更甚紫外線，且陽光中有54%是紅外線，遠大於不到7%的紫外線。

今年， SK-II推出輕盈無負擔的全效防護乳─「超輕感全效防護乳」，採用獨家「超寬頻抗空污防禦複方」，產品中新添加仙人掌萃取，並含高濃度Pitera™ 、日本銀杏精萃等成分，兼具SPF30／PA+++防曬係數，能在皮膚上形成天然全效隱形防護罩，隔離環境汙染、紫外線UV傷害、紅外線引起的老化跡象，並幫助肌膚保持高規格的亮膚效果，當中的仙人掌萃取，含高量礦物質、脂肪酸與胡蘿蔔素，且仙人掌果實的抗氧化能力較維生素C高出7倍，產品質地輕透清爽，讓肌膚得到完整保護同時舒適呼吸。