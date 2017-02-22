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小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟

2017-02-22

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣下月手機市場很熱鬧！小米去年底在中國北京首度曝光首款雙曲面手機Note 2，昨日宣布3月1日台灣小米網站開賣，單機售價16,999元。旗下主打高性價比、僅4,999元的紅米Note 4X同步販售。此外，美圖最新自拍手機T8也將於3月登台上市。

小米Note 2定位商務旗艦，採用5.7吋雙曲面OLED柔性螢幕、高通S821處理器，主相機達2,256萬畫素、F2.0光圈，配置1／2.6吋Sony IMX318感光元件，支援4K錄影且有EIS防手震；前鏡頭800萬畫素。5.5吋紅米Note 4X的特色是多彩金屬機身和高續航力，共推出香檳金、鉑銀灰、磨砂黑、櫻花粉四色，電池4,100mAh。

美圖T8是T系列首發產品，一體成型金屬外型，強調自拍功能大躍進，將Dual Pixel雙像素對焦技術用於前鏡頭，加入OIS光學防手震，不只對焦速度更快、更精準，夜間自拍效果亦大幅提升。美顏功能進化，就連牙齒也能美白。

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  • 小米雙曲面旗艦Note 2，以及旗下紅米平價Note 4X將於3月1日台灣小米網站開賣。 （記者吳佩樺攝）

    小米雙曲面旗艦Note 2，以及旗下紅米平價Note 4X將於3月1日台灣小米網站開賣。 （記者吳佩樺攝）

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