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Thomas Sabo 詮飾狂野非洲原力

2017-02-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕德國銀飾品牌Thomas Sabo春夏新品展現非洲部落藝術之美，部落圖騰、草原動物等融入設計之中，洋溢狂野風情。

本季金屬主要以純銀與18K鍍金為主，搭配鑲嵌虎眼石、土耳其石、青金石與珍珠母貝，突顯質樸狂野的非洲原始魅力。非洲部落民族藝術的幾何圖騰大量重複交融，甚至以雙層重疊形式展現，圓形、方塊與三角形縱橫交錯，然而整體外形依然維持簡約俐落，使得原始部落圖騰亦洋溢摩登氣息。大象、獵鷹、獅子、豹、羚羊等非洲草原動物亦是本季主要圖騰，栩栩如生的神態透露精雕細琢的工藝。

琉璃珠首度加入品牌Karma Beads系列，有光面與霧面兩種表面處理。彩色寶石串珠手鍊首度推出超大尺寸，呼應非洲狂野氣息，可與小顆串珠手鍊搭出對比層次。

圖片提供：Thomas Sabo

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  • Thomas Sabo復古編織鑲彩石戒指，包括虎眼石、土耳其石與青金石，13,800元。

    Thomas Sabo復古編織鑲彩石戒指，包括虎眼石、土耳其石與青金石，13,800元。

  • Thomas Sabo 18K金交織圖騰圓盤墜飾 ，25,800元。

    Thomas Sabo 18K金交織圖騰圓盤墜飾 ，25,800元。

  • 蔡詩芸展演Thomas Sabo春夏亮金色新品，宛如非洲豔陽般閃耀。（記者王文麟攝）

    蔡詩芸展演Thomas Sabo春夏亮金色新品，宛如非洲豔陽般閃耀。（記者王文麟攝）

  • Thomas Sabo 18K金純銀真鑽骷髏頭手鍊，12,800元。

    Thomas Sabo 18K金純銀真鑽骷髏頭手鍊，12,800元。

  • Thomas Sabo非洲風雄獅串珠手鍊，39,940元。

    Thomas Sabo非洲風雄獅串珠手鍊，39,940元。

  • 蔡詩芸發亮的小麥肌搭配Thomas Sabo色彩濃郁的非洲系列，盡展黑美人的野性美。（記者王文麟攝）

    蔡詩芸發亮的小麥肌搭配Thomas Sabo色彩濃郁的非洲系列，盡展黑美人的野性美。（記者王文麟攝）

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