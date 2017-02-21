Thomas Sabo 詮飾狂野非洲原力
2017-02-21
〔記者王瀅娟／台北報導〕德國銀飾品牌Thomas Sabo春夏新品展現非洲部落藝術之美，部落圖騰、草原動物等融入設計之中，洋溢狂野風情。
本季金屬主要以純銀與18K鍍金為主，搭配鑲嵌虎眼石、土耳其石、青金石與珍珠母貝，突顯質樸狂野的非洲原始魅力。非洲部落民族藝術的幾何圖騰大量重複交融，甚至以雙層重疊形式展現，圓形、方塊與三角形縱橫交錯，然而整體外形依然維持簡約俐落，使得原始部落圖騰亦洋溢摩登氣息。大象、獵鷹、獅子、豹、羚羊等非洲草原動物亦是本季主要圖騰，栩栩如生的神態透露精雕細琢的工藝。
琉璃珠首度加入品牌Karma Beads系列，有光面與霧面兩種表面處理。彩色寶石串珠手鍊首度推出超大尺寸，呼應非洲狂野氣息，可與小顆串珠手鍊搭出對比層次。
圖片提供：Thomas Sabo
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