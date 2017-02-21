層峰藝術 精采傳承
〔記者林欣若／台北報導〕一提到珠寶，許多人直覺認為這是金字塔頂端族群的專屬嗜好，位於巴黎凡登廣場的L’ECOLE珠寶藝術學院從2003年開始致力推廣珠寶知識與工藝，希望藉由一系列課程，讓普羅大眾也能接觸到這門歷史悠久的藝術，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）從2012年開始贊助L’ECOLE珠寶藝術學院後，除了規劃更多課程也舉辦各式展覽，希望藉此推廣、傳承珠寶藝術。
從美術史學家、頂尖工匠、資深珠寶匠、寶石學家、製錶大師、鐘錶史學家、到漆藝師和琺瑯師，L’ECOLE珠寶藝術學院邀集各界大師，開設藝術史、精湛工藝、寶石世界三大範疇共20種課程，在此授課的珠寶學家Isabell Mary表示，不一定是珠寶藏家、也未必立志成為珠寶大師，只要對珠寶或鐘錶有興趣者，都可以繳交約200歐元（約新台幣6,600元）的學費參加課程，以3個小時的珠寶鑑定課程為例，藉由觀察寶石密度、硬度、光感和透明度，加上放大鏡、偏光器、雙色儀、折射儀等專業工具輔助，就能初步分辨寶石真偽。
2012年梵克雅寶加入L’ECOLE珠寶藝術學院後，將校址遷至凡登廣場，總面積達750平方公尺的學校設有2間講廳、一間圖書館，以及寶石學工作坊、珠寶工作坊、設計工作坊、鐘錶工作坊等4間常設工作坊，5年來吸引超過16,000名學員，除了巴黎和紐約，L’ECOLE珠寶藝術學院每2年會在香港展開為期約1個月的課程，今年則將走訪杜拜和倫敦，希望更多民眾參與。在5週年之際，梵克雅寶與L’ECOLE珠寶藝術學院共同籌辦一系列名為「L’ECOLE Presents」的藝術展覽開放公眾參觀，1月登場的是珠寶設計師Harumi Klossowska de Rola的創新珠寶作品和「藝術珍萃」系列。
圖片提供：梵克雅寶
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