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Marc Jacobs清脆響聲 紐約時裝週清爽秀

2017-02-18

〔記者林欣若／台北報導〕紐約時裝週星光熠熠，出席的名人和伸展台上的模特兒一樣有看頭，Marc Jacobs紐約時間2/16登場的服裝秀，在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行，歌手凱蒂‧佩芮（Kary Perry）、時尚部落客琪亞拉‧法拉格尼（Chiara Ferragni）都捧場，女星凱特‧瑪拉（Kate Mara）現身Alice+Olivia秀場，而受邀為Coach嘉賓的孫芸芸，秀後前往第五大道Coach House最新旗艦店欣賞春季服裝。

Marc Jacobs的秀場很特別，偌大空間只有兩排座位圍成模特兒的伸展台，沒有任何背景音樂，隨著模特兒踏著木頭地板發出的清脆的聲響，別開生面的走秀方式，讓走秀的模特兒和看秀的嘉賓沒有距離，Marc以最簡單的方式呈現作品，突顯他與眾不同的設計想法。Alice+Olivia在紐約肉品加工區的Highline Stages辦秀，設計師Stacey Bendet融合不同風格的單品，搭配紅色、粉紅、寶石色系等搶眼色彩，打造豐富華麗的服裝造型。

孫芸芸前往位於第五大道的Coach House，對店中由400個包包組成的巨型恐龍裝置非常有興趣，她此行除了看秀，也為雜誌拍攝封面，但是在攝氏2度的低溫中穿上最新春裝，她直呼快凍死了！

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  • 孫芸芸在Coach House與巨型恐龍裝置合照。（Coach提供）

    孫芸芸在Coach House與巨型恐龍裝置合照。（Coach提供）

  • 凱特‧瑪拉身穿Alice + Olivia紅色V領連身褲、香檳金刺繡皮革夾克。 （Alice + Olivia提供）

    凱特‧瑪拉身穿Alice + Olivia紅色V領連身褲、香檳金刺繡皮革夾克。 （Alice + Olivia提供）

  • 義大利時尚部落客琪亞拉‧法拉格尼。 （Marc Jacobs提供）

    義大利時尚部落客琪亞拉‧法拉格尼。 （Marc Jacobs提供）

  • Marc Jacobs以別開生面的方式創意走秀。（Marc Jacobs提供）

    Marc Jacobs以別開生面的方式創意走秀。（Marc Jacobs提供）

  • Alice + Olivia展示華麗的全新系列。（Alice + Olivia提供）

    Alice + Olivia展示華麗的全新系列。（Alice + Olivia提供）

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標題：Marc Jacobs清脆響聲 紐約時裝週清爽秀


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