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潔西卡癮誘台灣 唇情小心機

2017-02-18

〔記者馮亦寧、邱巧貞／台北報導〕「時尚女神」潔西卡這次以迪奧癮誘大使身分來台，她說因為來到台灣很好玩，所以感覺特別開心。平常特別重視臉部清潔與護唇的潔西卡，不但平常時時都會補充護唇膏，甚至連睡覺時，護唇膏都放在伸手可及的地方。為了營造清純柔美的造型，潔西卡穿著白色洋裝搭配白色指甲油，連唇色都特別挑選色號447的「太陽谷」，在唇部營造小心機。

潔西卡透露，喜歡旅遊所以常到熱帶國家，看來完美的她，其實臉上有些小雀斑、曬斑，每次出國必定使用防曬係數高達110的防曬乳，還是有點「遮不住」。她倒是看得很開，覺得有點小瑕疵反而讓妝容更自然。

最近「閃照門」主角邵雨薇、曾之喬和王子也都出席「迪奧癮誘超模漆光唇釉」上市派對。王子甚至公開放閃，因為在戲裏曾之喬扮演高中生，一直是素顏，昨晚曾之喬為了派對盛裝打扮，讓他覺得「很滿意」。

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philip表示：「設計這款漆光唇釉時，我希望保留護唇膏的舒適保濕，但在顯色度與亮澤感上絕不能妥協。」他認為過去的漆光唇釉總給人厚重、黏膩不適的印象，因而研發全新迪奧「癮誘超模漆光唇釉」，這也是迪奧第一支漆光唇釉。

迪奧癮誘超模漆光唇釉打造本季4款潮流色系：粉彩、霓虹、經典以及狂熱，皆以洛杉磯傳奇地標為靈感，添加半水晶的底色成分，全新唇膏溶製過程，讓膏體核心保有糖霜般持續融化、潤澤飽滿的質地，接觸唇部肌膚便如「糖霜」融化為輕盈液態質地。

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  • 潔西卡出席迪奧癮誘超模漆光唇釉上市派對，特別選擇嬌嫩的顏色塑造柔美小女人味。 （圖文：記者王文麟）

    潔西卡出席迪奧癮誘超模漆光唇釉上市派對，特別選擇嬌嫩的顏色塑造柔美小女人味。 （圖文：記者王文麟）

  • 曾之喬（右）與王子（左）連袂出席，2個人言談之間彷彿冒著粉紅色泡泡。

    曾之喬（右）與王子（左）連袂出席，2個人言談之間彷彿冒著粉紅色泡泡。

  • 邵雨薇解釋情人節放在IG上頭的照片完全跟感情無關，只是因為覺得氣氛很好而已。

    邵雨薇解釋情人節放在IG上頭的照片完全跟感情無關，只是因為覺得氣氛很好而已。

  • 迪奧癮誘超模漆光唇釉，共18 色，各1,200元。（迪奧提供）

    迪奧癮誘超模漆光唇釉，共18 色，各1,200元。（迪奧提供）

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