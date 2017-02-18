潔西卡癮誘台灣 唇情小心機
2017-02-18
〔記者馮亦寧、邱巧貞／台北報導〕「時尚女神」潔西卡這次以迪奧癮誘大使身分來台，她說因為來到台灣很好玩，所以感覺特別開心。平常特別重視臉部清潔與護唇的潔西卡，不但平常時時都會補充護唇膏，甚至連睡覺時，護唇膏都放在伸手可及的地方。為了營造清純柔美的造型，潔西卡穿著白色洋裝搭配白色指甲油，連唇色都特別挑選色號447的「太陽谷」，在唇部營造小心機。
潔西卡透露，喜歡旅遊所以常到熱帶國家，看來完美的她，其實臉上有些小雀斑、曬斑，每次出國必定使用防曬係數高達110的防曬乳，還是有點「遮不住」。她倒是看得很開，覺得有點小瑕疵反而讓妝容更自然。
最近「閃照門」主角邵雨薇、曾之喬和王子也都出席「迪奧癮誘超模漆光唇釉」上市派對。王子甚至公開放閃，因為在戲裏曾之喬扮演高中生，一直是素顏，昨晚曾之喬為了派對盛裝打扮，讓他覺得「很滿意」。
迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philip表示：「設計這款漆光唇釉時，我希望保留護唇膏的舒適保濕，但在顯色度與亮澤感上絕不能妥協。」他認為過去的漆光唇釉總給人厚重、黏膩不適的印象，因而研發全新迪奧「癮誘超模漆光唇釉」，這也是迪奧第一支漆光唇釉。
迪奧癮誘超模漆光唇釉打造本季4款潮流色系：粉彩、霓虹、經典以及狂熱，皆以洛杉磯傳奇地標為靈感，添加半水晶的底色成分，全新唇膏溶製過程，讓膏體核心保有糖霜般持續融化、潤澤飽滿的質地，接觸唇部肌膚便如「糖霜」融化為輕盈液態質地。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 潔西卡
消費‧本日最多瀏覽
- Marc Jacobs清脆響聲 紐約時裝週清爽秀
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- 精油舒壓 居家按摩保養
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 自由廣場》司改 個案不是禁忌
- 鍾瑤扮正義魔人 苦練罵髒話
- 后里泰安週日櫻花季 花開3成
- 大安溪畔流浪狗群聚 老翁遭攻擊重傷
- 空樹穴臨車道 苑裡山腳南外環道行車險
- 屏縣農會總幹事候聘 5家競爭激烈
- 從小在醫院寫功課 廖鵬翔矢志行
- 北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 新北》回收可提塑膠袋 放賣場供重複用
- 日月潭伊達邵商圈 新舊路燈雜亂
- 吊照波及 友力靠行車 104輛斷生計
- 嘉藥設T-Bike站 南市首座民間捐贈
- 18年來3關鍵人物 促成小小郭「美」事
- 小檔案》勞軍捐
- 台企銀挺政策 3箭齊發
- 消防水袋變標線 偏鄉學童快樂踢球
- 癌患營養要均衡 別猛吞保健食品
- 大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei touts new solar power plant
- 《家禽7日禁宰禁運》雞隻漲聲響 豬肉每公斤漲3元
- 農會選舉1票2千 學甲候選人認了
- 鄭秀文裸睡怕火警 笑爆老公不哈G奶 愛洗衣板
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 嘉義區漁會理事15席 藍綠各17人登記
- 干預匯率 美作賊喊抓賊
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 台東縣偏鄉學生苦讀 學測拚出好成績
- 《家禽禁運禁屠7天》雞源不缺 宜蘭還有白肉雞百萬隻
- 關說銷單丟議員職／林武忠喊冤：別的民代為何都沒事
- YouBike進駐八里 最快4月開騎
- 頭家國小學童義賣餅乾 助身障中心
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 【奉貝殼為神】拉阿魯哇族「貝神祭」 下週登場
- U Car生活圈 新北傾向不加入
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：潔西卡癮誘台灣 唇情小心機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分