2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
2017-02-17
記者林欣若／日內瓦報導
琺瑯陀飛輪
雅典錶(Ulysse Nardin) 的航海天文鐘在1878年巴黎環球博覽會上奪得金獎，在當時便以高度精密聞名，品牌創立170年來，持續研發精密航海儀器，以便於在分秒之差即能造成重大傷害的海上環境，仍能確保安全，2017年發表的航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶也是在此概念下研發製成，自製機芯結合前衛科技和絕美藝術的全新力作。
這款錶搭載全新UN-128自動上鏈機芯，6點鐘方向的陀飛輪從框架、擒縱輪、螺絲及游絲，都是由雅典錶自行生產，動力儲存裝置一直是航海系列中極具歷史背景的重要功能，航海員與水手們依靠精確的導航儀器功能，才能確認船隻在海上的位置，航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶具備60小時動力儲存，也顯示雅典錶在航海系列的精進技術。43mm的明亮白色錶盤，是以歷史悠久的的大明火琺瑯工藝製成，純淨而厚實的色澤，更顯質感，搭配優雅的指針、羅馬數字時標以及鱷魚皮錶帶。
圖片提供／Ulysse Nardin
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