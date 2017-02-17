2017日內瓦錶展專輯1：總論
記者林欣若／日內瓦報導
2016年鐘錶業歷經最寒冷冬天，2017年的日內瓦國際高級鐘錶展（Salon International De La Haute Horlogerie，簡稱SIHH）為了顧及市場，不得不做出策略調整，最大改變，莫過於SIHH終於敞開大門，在展期的最後一天開放一般民眾購票入場，此外，今年展出作品出現M型化，要價不斐的大複雜工藝與平價入門錶款分庭亢禮，在現實考量下，一向高不可攀的SIHH也終於接了地氣。
門票70瑞郎 賞千萬豪錶
以往SIHH為了營造頂級隱密感，僅開放媒體、頂級蒐藏家、品牌VIP和經銷商參加，被形容為「關起門來做生意」，如此封閉的做法也有著不少討論空間，今年民眾只要花70瑞郎（折合台幣約2,220元），就得以一窺這個鐘錶界奢華殿堂的全貌，在展期最後一天吸引2,500位錶迷進場參觀，姑且不論這2,500位參觀者究竟帶來多少業績，但顯示為了挽救低迷景氣，SIHH確實擺脫包袱，拿出改變的魄力。
既然名為高級鐘錶展，SIHH展出的作品自然驚人，除了以珠寶工藝聞名的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、卡地亞（Cartier）持續推出高級珠寶錶，複雜工藝領導品牌也大顯實力，江詩丹頓（Vacheron Constantin）的閣樓工匠系列（Les Cabinotiers）天體超卓複雜3600大複雜功能腕錶（Celestia Astronomical）全球限量一只，訂製價格、據了解要價百萬美金以上，朗格（A. Lange & Söhne）集結芝麻鍊傳動系統、陀飛輪、計時碼錶、萬年曆與追針功能的TOURBOGRAPH PERPETUAL Pour le Merite，以及芝柏（Girard-Perregaux）的天象儀三軸陀飛輪腕錶（Planetarium Tri-Axial），全都要價台幣千萬元以上。
向市場靠攏 C/P值提升
各品牌藉由大複雜功能腕錶競技，但同時，訴求提升C/P值的錶款也大舉搶市，沛納海（Panerai）的Luminor 1950 SUBMERSIBLE首次完全以金屬玻璃BMG-TECHTM鑄造錶殼，堅固耐磨、抗腐蝕，產品力提升但價格不變；芝柏錶的LAUREATO系列乾脆採用石英機芯、拿掉鑽飾，讓價格降至264,000元，果真獲得不少經銷商青睞；名士錶（Baume & Mercier）推出石英機芯的My Classima系列，擺脫瑞士製錶高不可攀的既定印象；愛彼錶（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型潛水錶捨棄高價又複雜的計時碼錶功能改以大三針報時，也是把價格變得更親民的方式。持續向上挑戰極限，同時向下開發年輕市場，更入世的SIHH走向，令人期待。
圖片提供／SIHH、Baume＆Mercier、Van Cleef＆Arpels、Cartier、Panerai 、Girard-Perregaux
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梵克雅寶長項鍊錶Cerf-Volant long necklace，揉合尖晶石及縞瑪瑙的黑潤光澤、鑽石的白熾炫彩和紅寶石的亮麗豔紅，與鑲嵌縞瑪瑙、珍珠貝母和Traditional Mystery Set™隱密式鑲嵌紅寶石風箏圖案的錶殼互相呼應。
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梵克雅寶長項鍊錶Cerf-Volant long necklace，揉合尖晶石及縞瑪瑙的黑潤光澤、鑽石的白熾炫彩和紅寶石的亮麗豔紅，與鑲嵌縞瑪瑙、珍珠貝母和Traditional Mystery Set™隱密式鑲嵌紅寶石風箏圖案的錶殼互相呼應。
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卡地亞從15顆臻美紅寶石中汲取靈感，推出這枚珠寶裝飾腕錶， 67,000,000元。
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卡地亞從15顆臻美紅寶石中汲取靈感，推出這枚珠寶裝飾腕錶， 67,000,000元。
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名士錶my Classima系列，主打高級製錶、親民價格，為品牌找到全新定位。
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沛納海Luminor 1950 SUBMERSIBLE 47毫米3日動力儲存BMG-TECHTM 自動專業潛水金屬玻璃腕錶，定價331,000元。
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芝柏錶的LAUREATO系列，不論價格或設計，都看得出年輕化。
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SIHH為了營造頂級私密的空間，過去僅開放特定人士入場，被形容為關起門來做生意。
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展場結合品牌特色和歷史，打造如頂級VIP室的展出空間，是SIHH最大特色。
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展場結合品牌特色和歷史，打造如頂級VIP室的展出空間，是SIHH最大特色。
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展場結合品牌特色和歷史，打造如頂級VIP室的展出空間，是SIHH最大特色。
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展場結合品牌特色和歷史，打造如頂級VIP室的展出空間，是SIHH最大特色。
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今年SIHH首度開放一般民眾購票入場，展現改革企圖心。
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今年SIHH首度開放一般民眾購票入場，展現改革企圖心。
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今年SIHH首度開放一般民眾購票入場，展現改革企圖心。
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SIHH為了營造頂級私密的空間，過去僅開放特定人士入場，被形容為關起門來做生意。
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