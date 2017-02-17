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COCO水晶糖光透唇釉 保濕豐盈

2017-02-17

〔記者邱巧貞／台北報導〕香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭‧皮卡以「生活中的樂趣」（joie de vivre） 為設計靈感，揉合頂級呵護成分，推出全新「COCO水晶糖光透唇釉」。

香奈兒「COCO水晶糖光透唇釉」的配方採用「水凝保濕潤唇複方」結合荷荷芭油、向日葵與含羞草天然植蠟加上天然椰子油萃取精華，能為雙唇注入高度滋養成份，而天然的胜肽成份賦予雙唇豐盈飽滿；新型態的凝膠質地結合透明增亮複合物與水晶冰珠，讓雙唇閃耀如鏡面般光采卻毫不黏膩，不論任一角度，唇彩光澤皆能完美折射，新升級刷頭能輕易於雙唇塗抹，不需費心即可完妝。

全系列包含24色繽紛唇釉，從氣質恬靜的裸色系到活潑明豔的紅色系，同時推出3款護色唇釉，以堆疊藝術作為靈感，能與香奈兒全系列唇彩相互疊擦搭配使用。

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  • 香奈兒COCO水晶糖光透唇釉1,150元。

    香奈兒COCO水晶糖光透唇釉1,150元。

  • Lily-Rose DEPP在香奈兒工坊系列秀上即是使用全新COCO水晶糖光透唇釉上妝。

    Lily-Rose DEPP在香奈兒工坊系列秀上即是使用全新COCO水晶糖光透唇釉上妝。

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