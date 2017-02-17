紐約時裝週都會感 俐落Michael Kors 剛柔並濟
2017-02-17
〔記者林欣若／台北報導〕 Michael Kors於紐約時裝週發表會圓滿落幕，首度參加時裝週、也是首度造訪紐約的劉以豪，以煙霧灰連帽防風長夾克，搭配雪白毛絨上衣和高筒休閒鞋，混搭出全新城市男子樣貌，同樣是首戰時裝週的安心亞，選擇以藍白條紋西裝率性出席，不同以往的甜美風格，難得展現摩登都會感。
Michael Kors這一季作品充滿剛柔並濟的力量感，剪裁俐落的廓形外套、硬朗的肩部、清晰的腰線剪裁，都是從男裝獲得的靈感，融入柔質面料、褶皺細節、充滿女人味的流蘇，極致表現女性的性感；花豹、獵豹與巨蟒等抽象圖案元素點綴，以及金銀絲線、金屬環和亮片裝飾，讓服裝更有份量、輕易成為穿搭亮點。色彩上從銀灰到碳灰的各種灰色調，並加入豐富的酒紅和玉白色，同時涵蓋了經典的黑色、溫暖的米色、乳白色、褐色、巧克力色以及橄欖色，充滿濃濃的秋冬氛圍。
男裝部分結合俐落剪裁和實用主義，以金屬配件融入剛硬的軍裝風，除了廓肩長外套與厚呢短大衣，也有剪裁俐落的雙排扣夾克，秋冬褲裝則以緊身褶皺長褲與超寬鬆牛仔褲為主，搭配簡潔的郵差包和俐落的後背包，打造都市時髦奢華的時尚。
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