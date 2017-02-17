| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞案 三星少主李在鎔被捕 MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職
 首頁 > 消費

IKEA限量夯品 趣味時尚風

2017-02-17

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA宜家家居推出2款限量新品，包含IKEA PS 2017系列以及SPRIDD系列。IKEA PS步入第9屆，邀請來自全球各地17位設計師共同參與設計，以「跨越常軌、活出自由」為主要訴求，推出40多款商品，風格從沉穩舒適、明亮奔放，到隨意搖滾，都能滿足不同消費者的喜好；SPRIDD系列則是IKEA與英國知名時尚設計師基德‧尼爾（Kit Neale）的全新合作，以印花為主的各式商品，將時尚與家具結合擦出全新火花。

IKEA每年8月會有一次最大規模的新品上市，不定期推出不同風格的限量新品，PS商品更是每次一推出就熱賣的一系列設計感商品，呈現不斷變動的城市中，各種生活可能；而與英國時尚設計師基德‧尼爾合作的SPRIDD系列，充分展現年輕世代的能量、態度和趣味。

IKEA PS 2017商品，其中雙人座沙發附抱枕，就是一件吸睛的時尚日常家具，椅子上運用大量的枕頭，營造鮮明風格與舒適感，可依據個人喜好變化；LED多用途燈以及桌燈，打破照明原有的框架，讓空間更輕易營造氣氛；至於衣帽架，以4個不同尺寸掛勾與托盤設計成一「人」型，可收納衣物、雜物，如圍巾、鑰匙、手機等，另外，「自動澆水花盆」，讓經常外出的人，不必再擔心家中植物。此外，IKEA與英國時尚設計師基德‧尼爾合作的SPRIDD系列，設計師從英式生活文化出發，以大膽圖案與印花為創作方式，靈感則來自於年輕人的音樂文化與現代生活的機動性，是風格強烈的系列，有帳棚、行李袋，懶骨頭、碗與杯子，也有可以讓你打包搬進大學宿舍或任何地方的箱子，十分吻合現代人生活的機動性。

廣告
  • IKEA PS 2017系列邀請來自全球各地17位設計師共同參與設計，以「跨越常軌、活出自由」為訴求，滿足現代城市生活空間的多元需求。

    IKEA PS 2017系列邀請來自全球各地17位設計師共同參與設計，以「跨越常軌、活出自由」為訴求，滿足現代城市生活空間的多元需求。

  • SPRIDD作品強調移動性，符合現代人時常搬遷、在不同地方工作的生活方式，露營帳篷，體積小、重量輕、方便攜帶，搶眼實用。

    SPRIDD作品強調移動性，符合現代人時常搬遷、在不同地方工作的生活方式，露營帳篷，體積小、重量輕、方便攜帶，搶眼實用。

  • IKEA PS 2017自動澆水花盆，含自動給水裝置，可將植物放在室內，使居家空氣更清新。

    IKEA PS 2017自動澆水花盆，含自動給水裝置，可將植物放在室內，使居家空氣更清新。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IKEA IKEA PS 2017
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：IKEA限量夯品 趣味時尚風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.