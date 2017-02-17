IKEA限量夯品 趣味時尚風

2017-02-17

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA宜家家居推出2款限量新品，包含IKEA PS 2017系列以及SPRIDD系列。IKEA PS步入第9屆，邀請來自全球各地17位設計師共同參與設計，以「跨越常軌、活出自由」為主要訴求，推出40多款商品，風格從沉穩舒適、明亮奔放，到隨意搖滾，都能滿足不同消費者的喜好；SPRIDD系列則是IKEA與英國知名時尚設計師基德‧尼爾（Kit Neale）的全新合作，以印花為主的各式商品，將時尚與家具結合擦出全新火花。

IKEA每年8月會有一次最大規模的新品上市，不定期推出不同風格的限量新品，PS商品更是每次一推出就熱賣的一系列設計感商品，呈現不斷變動的城市中，各種生活可能；而與英國時尚設計師基德‧尼爾合作的SPRIDD系列，充分展現年輕世代的能量、態度和趣味。

IKEA PS 2017商品，其中雙人座沙發附抱枕，就是一件吸睛的時尚日常家具，椅子上運用大量的枕頭，營造鮮明風格與舒適感，可依據個人喜好變化；LED多用途燈以及桌燈，打破照明原有的框架，讓空間更輕易營造氣氛；至於衣帽架，以4個不同尺寸掛勾與托盤設計成一「人」型，可收納衣物、雜物，如圍巾、鑰匙、手機等，另外，「自動澆水花盆」，讓經常外出的人，不必再擔心家中植物。此外，IKEA與英國時尚設計師基德‧尼爾合作的SPRIDD系列，設計師從英式生活文化出發，以大膽圖案與印花為創作方式，靈感則來自於年輕人的音樂文化與現代生活的機動性，是風格強烈的系列，有帳棚、行李袋，懶骨頭、碗與杯子，也有可以讓你打包搬進大學宿舍或任何地方的箱子，十分吻合現代人生活的機動性。