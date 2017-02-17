SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗

2017-02-17

﹝記者方維鐸／台北報導﹞2016年SUBARU台灣意美汽車積極布局台灣市場，共興建了4間展示中心與3間服務廠，除了傾注品牌資源打造最高規格的銷售服務體驗外，在所有台灣意美汽車與經銷商同仁的齊心努力下，2016年度總銷售量寫下7,629輛新紀錄，同時也站上品牌連續8年正成長的歷史高峰。

2017年度SUBARU台灣意美汽車持續著手進行拓建計畫，看好大桃園與新北交界龐大的購車潛力，選定位於兩縣市中繼點的桃園南崁，全新落成SUBARU桃園南崁展示中心，並於昨日正式開幕營運，SUBARU台灣意美汽車期許能以最新的軟硬體設施與無微不至的服務態度，提供消費者最尊榮的購車體驗。未來將扛起北桃園的銷售重任，與SUBARU桃園仲慶汽車和SUBARU桃園強馭汽車攜手合作完整的大桃園經銷體系。

全新落成的SUBARU台灣意美桃園南崁展示中心，佔地面積達200坪，位於熱鬧繁榮的精華地帶，且緊鄰高速公路交通相當便利，服務項目包含新車賞車試駕、專業購車諮詢與服務，並提供貴賓代客停車服務。主體建築架構出典雅大方的格局，融合簡潔明亮的室內設計，打造出最佳的賞車環境與舒適的車主休憩區，充分詮釋SUBARU的品牌精神，期盼藉由符合原廠規範的賞車環境，搭配專業親切的服務人員，帶給消費者最佳的購車體驗。

SUBARU目前全台已有20處展示中心及18處服務中心，可提供消費者和車主全方位的專業服務內容，2017年度還會陸續發表更完整的銷售服務升級計畫，以回饋全台SUBARU車主，展現深耕台灣市場的決心。