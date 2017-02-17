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Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔

2017-02-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕女星瑞絲薇絲朋於今年金球獎頒獎典禮上佩戴Tiffany黃鑽頂級珠寶項鍊，搭配Versace黃色禮服的俐落性感形象贏得眾多好評，再度引領黃鑽風潮。Tiffany 2月「絢麗瑰寶 光燦頌春」頂級珠寶展便主打大克拉黃鑽珠寶，邀請台灣收藏家一睹耀眼光采。

Tiffany以鑽石聞名於世，而以「Tiffany」命名的鑽石是一顆128.54克拉的黃鑽，可見Tiffany對黃鑽的重視程度。Tiffany表示，品牌精挑的黃鑽，顆顆都散發著如陽光般純淨耀眼的金色光芒，再賦予多樣化的設計，突顯Tiffany黃鑽的迷人光采。此次來展作品包括10.13克拉黃鑽戒、5.03克拉豔彩黃鑽戒、混合鑲嵌總重35.27克拉白鑽與黃鑽的頂級珠寶項鍊、鑲嵌黃鑽的Keys鍊墜等，提供顧客多元化的佩戴黃鑽的選擇。

Tiffany珠寶展今日起從高雄漢神百貨專門店起跑，展出上百件、總值約7億元頂級珠寶，包括大克拉黃鑽、彩鑽與彩色寶石珠寶，將於全台8間專門店巡迴展出至4月中旬。

圖片提供：Tiffany

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  • Tiffany混合式切割黃鑽項鍊，共鑲嵌總重35.27克拉黃鑽，23,875,000元。

    Tiffany混合式切割黃鑽項鍊，共鑲嵌總重35.27克拉黃鑽，23,875,000元。

  • Tiffany鉑金鑲嵌10.13克拉黃彩鑽戒指，18,335,000元。

    Tiffany鉑金鑲嵌10.13克拉黃彩鑽戒指，18,335,000元。

  • 凱特溫絲蕾曾佩戴Tiffany黃鑽頂級珠寶項鍊與耳環，出席第82屆奧斯卡頒獎典禮。

    凱特溫絲蕾曾佩戴Tiffany黃鑽頂級珠寶項鍊與耳環，出席第82屆奧斯卡頒獎典禮。

  • 新生代女星艾兒芬妮於Tiffany傳奇風格形象廣告中，佩戴Tiffany黃鑽Keys項鍊。

    新生代女星艾兒芬妮於Tiffany傳奇風格形象廣告中，佩戴Tiffany黃鑽Keys項鍊。

  • Tiffany 5.03克拉豔彩黃鑽戒指，21,965,000元。

    Tiffany 5.03克拉豔彩黃鑽戒指，21,965,000元。

  • 瑞絲薇絲朋佩戴Tiffany黃鑽珠寶，出席今年金球獎頒獎典禮。

    瑞絲薇絲朋佩戴Tiffany黃鑽珠寶，出席今年金球獎頒獎典禮。

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