| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 消費

2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6

2017-02-16

記者林欣若／日內瓦報導

琺瑯陀飛輪

雅典錶(Ulysse Nardin) 的航海天文鐘在1878年巴黎環球博覽會上奪得金獎，在當時便以高度精密聞名，品牌創立170年來，持續研發精密航海儀器，以便於在分秒之差即能造成重大傷害的海上環境，仍能確保安全，2017年發表的航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶也是在此概念下研發製成，自製機芯結合前衛科技和絕美藝術的全新力作。

這款錶搭載全新UN-128自動上鏈機芯，6點鐘方向的陀飛輪從框架、擒縱輪、螺絲及游絲，都是由雅典錶自行生產，動力儲存裝置一直是航海系列中極具歷史背景的重要功能，航海員與水手們依靠精確的導航儀器功能，才能確認船隻在海上的位置，航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶具備60小時動力儲存，也顯示雅典錶在航海系列的精進技術。43mm的明亮白色錶盤，是以歷史悠久的的大明火琺瑯工藝製成，純淨而厚實的色澤，更顯質感，搭配優雅的指針、羅馬數字時標以及鱷魚皮錶帶。

圖片提供／Ulysse Nardin

廣告
  • 雅典錶航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶，939,800元。

    雅典錶航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶，939,800元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.