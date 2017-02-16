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2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5

2017-02-16

記者林欣若／日內瓦報導

大自鳴陀飛輪

1999年才成立品牌的GF(Greubel Forsey)製錶歷史並不長，Robert Greubel和Stephen Forsey兩位創辦人卻勇於接受挑戰，在品牌創立5年後，便推出30度雙體陀飛輪，今年發表的Grande Sonnerie大自鳴腕錶，耗時11年、用935枚部件組裝而成，從內裝、外觀到價格，都令人驚嘆。

Robert與Stephen合作初期，就苦思如何以現代手法演繹大自鳴這項複雜功能，這款大自鳴腕錶擁有強勁的聲學特性，在直徑43.5mm、厚度16.13mm的錶殼下，陀飛輪、教堂鐘聲音簧、音錘、動力儲存顯示等零件一絲不苟地安裝就位，以確保結構平衡，腕錶具備三種報時模式，包括大自鳴(報響小時和刻鐘)、小自鳴(僅報響小時)和無聲模式(不報響時刻)，鈦合金共振箱擴大了鳴響音量，讓報時聲音更顯純淨清澈。 搭載手動上鏈機芯，報時裝置配備自動上鏈系統，在大自鳴模式下具有約20小時動力儲存。

圖片提供／Greubel Forsey

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  • Greubel Forsey Grande Sonnerie大自鳴腕錶，42,000,000元。

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