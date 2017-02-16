2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4

2017-02-16

記者林欣若／日內瓦報導

鏤空陀飛輪

2012年、皇家橡樹系列誕生40周年之際，愛彼錶(Audemars Piguet)首度推出皇家橡樹超薄陀飛輪腕錶，讓厚實穩重的皇家橡樹系列輕巧變身，今年愛彼在這款錶上大展鏤空技藝，精準切割出既能展現機芯之美、又能確保走時精確的細緻花紋。

鏤空部分切割若不夠多，無法完全展現機械美感，切割太多，又會造成走時精度超出容許誤差範圍，或降低腕錶對外力衝擊的抵抗能力，另外，從切割的倒角及V形內角打磨的精緻度，也可看出功力深厚，全以手工進行銼削、裝飾和精修，以達到美學與技術的雙重要求，愛彼在1930年代就已經展現鏤空工藝的實力。

皇家橡樹超薄鏤空陀飛輪腕錶共有兩款，18K玫瑰金拉絲腕錶搭配同材質鏈帶，另一款則為精鋼腕錶，兩款都搭載愛彼錶廠自製、內含216枚零件的2924手動上鏈鏤空機芯。

圖片提供／Audemars Piguet