2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3

2017-02-16

記者林欣若／日內瓦報導

超薄陀飛輪

伯爵(Piaget)的Altiplano超薄系列問世60周年之際，終於也有了陀飛輪腕錶，伯爵特地研發670P手動上鏈超薄陀飛輪機械機芯，厚度僅4.6毫米，以維持Altiplano一貫的超薄特色。

精湛技術結合珠寶藝術的成果，在這款錶完全體現，三橋鈦金屬框架僅重0.2克，讓飛行陀飛輪更有靈動美感，機刻琺瑯(flinqué enamel)錶盤先以手工在黃金上鐫刻扭索雕紋(guilloche)，之後再塗上多層透明琺瑯，經過攝氏800度燒製，才能成就淨透光澤，搭配鑲嵌長方形及明亮式切割鑽石點綴錶殼、錶盤及錶釦，更顯璀璨光華。

圖片提供／Piaget