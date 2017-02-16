2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2

2017-02-16

記者林欣若／日內瓦報導

外置陀飛輪、追針計時

萬寶龍(Montblanc)在2010年推出品牌專利外置陀飛輪，螺絲平衡擺輪置於陀飛輪旋轉框架外側，讓框架的尺寸變小、且不受擺輪的重量影響，比傳統陀飛輪少用30%能量，此後萬寶龍將外置陀飛輪用於多款腕錶，今年則結合本地時區、出發地時區、日夜顯示、雙秒追針計時，雖然功能繁複，但簡約清晰的錶盤設計，讓每一種功能都能便利讀取。

9點鐘位置小秒盤、6點鐘位置出發時間顯示盤、與4點鐘和5點鐘位置的日夜顯示盤共同運作，3點鐘位置是30分鐘計時盤，中央計時秒針則顯示雙秒追針計時時間，錶盤外緣有1/5秒的計時碼錶刻度，更方便清楚讀取秒數。

雙秒追針計時可同時計算兩個標的物的行進時間而互不干擾，機械結構複雜，萬寶龍的追針計時具備共同運作的2個導柱輪和1個傳統雙夾鉗，透過透明錶背，可以盡覽其美態，按壓與錶冠整合的按把，即可啟動其計時功能，2個導柱輪及手工倒角槓桿各自負責傳遞不同指令，纖薄的精鋼游絲可以將追針夾夾住雙秒追針輪，按下位於2點鐘位置的按把，可顯示第一個計時時距，再按同一按把，即會鬆開追針輪，讓追針計時秒針趕上計時秒針，再一同前進，如需制停及重設計時秒針和追針計時秒針，配戴者只需按下整合至錶冠的按把即可，操作簡單。

圖片提供／Montblanc