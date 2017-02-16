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2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
2017-02-16
記者林欣若／日內瓦報導
鐘錶工藝之一陀飛輪，在本屆日內瓦錶展依舊錶現多樣工藝風貌，再度展現時間藝術。
天象儀三軸陀飛輪
集三軸陀飛輪、24小時完整旋轉一周的球體和天文月相於一身，芝柏錶(Girard-Perregaux)的天象儀三軸陀飛輪腕錶有如手腕上的小宇宙，精巧迷人。
2014年研發出的三軸陀飛輪，配備有一個調速機構，作用於三個旋轉軸，內框架採用芝柏錶標誌性的七弦琴造型，每分鐘旋轉一周，圍繞第二軸心旋轉、每30秒轉動一次的第二框架完美搭配，最後兩者整合於兩分鐘旋轉一圈的第三框架中，由140個零件組成的機芯，僅重1.24克，也讓腕錶輕盈好配戴。
今年三軸陀飛輪加入兩款天文儀器，24小時旋轉一周的地球儀可讀取世界各地的時間，13毫米鋁制球體底部有個箭頭指標指向中午12點，用於顯示日夜，錶盤正面顯示正處於白天的地方、背面顯示正處於夜晚的地方，較特別的是這個以微繪製成的地球儀，顯示的是1791年的世界地圖，這也正是芝柏錶品牌創立的年份。同樣採用微繪製成的月相盤，展示了17世紀望遠鏡發明時的月相圖，與藍色地球儀交相輝映，天文月相指示器僅需每122年校準一次，可通過2點鐘位置的專用校正器進行調整。
圖片提供／Girard-Perregaux
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