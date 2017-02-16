2017-02-16

記者凃盈如／台北報導

歡度元宵節後，算是真正結束農曆年節了。想振作的心情，有時轉瞬又消失得快，幾件醒神又療癒的物件，伴你度過新年新生活！

Q：收納工具愈多，卻愈是「收不盡」？

正解：收納＋展示 美的擺出來！

許多人想到收納就頭痛，買了愈多收納工具，卻愈是「收不盡」？其實不動裝潢、不丟雜物，就能把心愛的小物件通通收起來，而且收得自然好看。

北歐櫥窗Vitra Uten. Silo雜物牆上收，擁有不同造型與尺寸的溝槽，可以放置各類雜物，讓壁面充分展現極有個性的壁掛風情；Magis 360 Container滾輪五層置物櫃，則讓家中死角再次有了生命，最上層還可做邊桌使用，除含有多層收納外，還能從360∘各種不同角度旋轉開啟，無論坐在沙發的哪個方位都容易拿取物件。此外，抱枕也是讓居家空間添上新氣象的元素，如北歐Design House Stockholm Knot幸運草抱枕以繩結為主概念，融合幸運四葉草的外型，粉嫩討喜地療癒了疲憊；新年重新出發，marimekko以紅色的罌粟花抱枕、各類優雅繽紛的藝術性印花，讓新的一年感受到生意盎然的好心情。

Q：桌面整理得很乾淨，思緒卻一片混沌？

正解：知性新秀 文具理思緒！

過完年，心還沒收回來，思緒不夠清晰不要緊，可藉由各種小物幫助整頓大小事。

台隆手創館推出「備忘錄磁鐵夾」，俏皮的對話框設計，可以夾住重要紙條，並能在磁鐵夾上書寫，做雙重註記，所有小細節一目了然，讀書工作有效率，極適合辦公室座位的磁鐵隔板。

city’super的LOG-ON文具區，網羅多個國際知名品牌文具，除了帶來新年新期許，每一件獨特的文具，都能激發更多創作靈感、增加學習樂趣。譬如連大文豪海明威都愛用的MOLESKINE傳奇筆記本，適合創作、構思，忠於簡潔、內斂的精神，但設計屢屢推陳出新，至今仍是許多人的筆記本首選。而Traveler筆記本，則是旅人的最愛，新的一年，不妨以期待下一次旅行做為生活的動力吧！最經典的Traveler’s Notebook，每一本都是在泰國清邁手工製作，使用愈久，皮革呈現愈好的質感，內頁更換簡便，不僅可以拿來規劃、記錄旅行的點滴，也適合用於生活與辦公。

創立於1883年的德國Kaweco，在1930年首先開發出第一支可以放進口袋、並且隨身攜帶的鋼筆，短小且輕巧，是「Sport」系列的誕生由來。隨時使用的便利特性，讓它成為歷久不衰的商品，「體積雖小，成就無限」，是隨身攜帶或者置於辦公室使用之選。

另外，選一只新的杯子，就像為客廳換抱枕，同樣能為辦公桌帶來新氣象！smith&hsu推出「日夜對杯禮盒組」，圖騰剪影選自於屋齡超過一甲子，且榮獲台北市政府2014老屋新生獎的smith&hsu衡陽店。smith&hsu將原有的建築轉化為一座別具一格的當代茶館，以時間的交替，太陽與月亮，在同樣的場景織就出不同的風情，讓繁忙的辦公時光，也可以欣賞這美好老建築，享受靜心喝口茶的片刻。

Q：每逢晨起午後，就是不來勁？

正解：盤點隨身包 小物助醒神！

幾款讓人心花怒放的隨身攜帶小物，讓自己走在街上都顯得朝氣！

今年統一星巴克再度與美國紐約時尚精品Alice＋Olivia品牌合作，推出7款限量設計商品，藉由設計師Stacey Bendet復古、玩味筆觸，賦予馬克杯、提袋、隨身瓶等品項獨特個性，這一系列含多款時尚杯款與提袋，價格帶落在480～2,700元，一推出就造成搶購，其中，隨身保溫瓶，更是上班族的心頭好，從出家門那一刻就是溫暖的陪伴，也適合送禮；Afternoon Tea則推出「ALICE紅心王國」系列，將經典童話化身魅力商品，紅心皇后、撲克牌士兵等各個有故事的人物，躍上餐桌配件、文件夾、隨身鏡，甚至廚房計時器，共41項商品，其中長形隨身鏡有如撲克牌，是奇幻俏麗的隨身小物。

此外，女性的小包包內最不能缺的就是護手霜、精油等保養、醒神小物，10/10 Apothecary讓隨身用品展現時尚的個人風格，譬如BYREDO「無人之境」，首次以滾珠香氛油形式搭配粉紅瓶身，拿出來就是姊妹們熱議的話題，其粉紅胡椒、土耳其玫瑰花瓣、覆盆子花、白琥珀等氣味，讓人無論身在何處都能營造舒心感受；澳洲純天然居家清潔品牌BONDI WASH，則推出複方精油系列，以萬用的香氛使用情境為訴求，讓人方便攜帶，可抓到片刻空檔為自己舒緩、按摩，提升專注力。至於法國品牌BULY的新作「三倍水」，是世上第一款以水為基底的香水，不含酒精，從塗抹或噴灑的第一秒開始到最後，都展現圓潤溫和的香味，含墨西哥晚香玉、蘇格蘭苔香、卡拉布里亞香檸、塞維利亞橙香、大馬士革玫瑰等8種香氣，撫慰療癒。

圖片提供／10/10 Apothecary、10/10 HOPE、Afternoon Tea、LOG-ON、marimekko、smith&hsu、台隆手創館、北歐櫥窗、喜事國際、統一星巴克、玫琳凱