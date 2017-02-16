德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
Mercedes-Benz C 250 Coupé AMG Line
跑格化車型 Coupé買家最愛
德國3大豪門車廠的當家雙門Coupé不僅在DTM賽事裡捉對廝殺，在新車市場上的銷售競爭也同樣激烈，紛紛裝上象徵各自品牌性能化圖騰的套件，來吸引消費者的青睞。
現行C-Class Coupé的車身尺碼要較前一代成長許多，身形也更流線動感，對沒有載人需求的年輕雅痞買家深具魅力。台灣賓士去年初一口氣推出入門的C 180 Coupé，包裝得更富跑格的C 250 Coupé AMG Line，以及AMG高性能品牌旗下兩款動力輸出不同的C 63 Coupé和C 63 S Coupé，提供國內消費者多樣化的選擇。
本文試駕主角為C 250 Coupé AMG Line，引擎蓋下搭載一具2.0升缸內直噴Turbo引擎，可輸出211匹最大馬力與35.7公斤米扭力峰值，搭配7G-TRONIC PLUS 7速手自排變速箱，根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速僅需6.8秒，極速可達250公里／時，性能著實比前代C 250 Coupé進步不少。
其油門反應和大多數賓士車一樣線性順暢，不會有猛暴頓衝的現象，隨著踩油門的深淺，加速力道源源而致。車上標配跑車化懸載，激烈操駕時可獲得非常精準明快的操控反應；當你行經坑坑疤疤的路段時，行路表現仍饒富Q勁，吸震能力可圈可點。
內裝鋪陳則和自家C 250 AMG Line小型主管房車非常接近，中控台採用黑色梣木飾板，搭配環艙鋁質飾板、黑色織布車內頂篷，以及黑色ARTICO皮質 /DINAMICA類麂皮材質包覆的車門內飾板和座椅，讓這輛帥氣優雅的雙門個性座駕充滿性能跑格與肅殺氛圍。
台灣賓士將C 250 Coupé AMG Line開出267萬的起跳價，並提供了相當豐富的選配清單，讓消費者可依各人喜好，打造自己的專屬座駕。
BMW 420i Coupé M Sport
新增M款套件 賣相更加分
BMW 4系列Coupé跟3系列正式分家之後，成為該品牌旗下轎跑車的中堅車系，其DTM廠車分別於2014及2016兩年擊敗其他兩大對手，對重視性能表現的熱血Coupé買家更產生指標性的意義。
國內總代理汎德公司在高性能的M4 Coupé之外，還導入了420i Coupé Sport Line、430i Coupé M Sport和440i Coupé M Sport等車型，後來因應市場反應，將420i Coupé Sport Line也改為420i Coupé M Sport，更貼近這類雙門Coupé買家的口味。
這裡試駕的420i Coupé M Sport，配置一具排氣量2.0升的直4 TwinPower Turbo引擎，結合HPI高精準缸內直噴及VALVETRONIC汽門揚程可變系統，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力，變速系統採用Steptronic運動化8速手自排，綿密順暢的動力銜接，造就其0～100公里／時7.5秒的加速性能，極速則可直上236公里／時，要比車型定位相當的Audi A5 Coupé 35 TFSI來得優異許多。
FR後輪驅動的420i Coupé擁有絕佳的行車動態表現，操駕起來非常靈活矯健。刁鑽敏銳的轉向反應，搭配回饋直接明快的懸載調校，最適合在蜿蜒山路上左彎右拐，盡情享受人車合一的駕馭樂趣。
其內裝控台鋪陳也十分講究，選用M款多功能真皮方向盤、M款駕駛休息踏板、黑色車內頂篷與含藍色飾條的鋁質刷面處理飾板，將BMW駕駛人導向的儀表控台，烘托得充滿跑格。拜2,810mm軸距所賜，後座腿部空間還算充裕；配備也毫不含糊，舉凡iDrive控制系統、藍芽免持行動電話系統及USB連接裝置、BMW Professional音響主機、Comfort Access免鑰匙系統等，皆為本車標準配備。
BMW總代理汎德公司將420i Coupé M Sport開出頗有誠意的218萬售價，相較於其他德國高級品牌條件相當的雙門Coupé對手，還算有吸引力。
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4系列Coupé具有2,810mm的軸距，雖然帳面數字比上文C-Class Coupé稍短3公分，但實際乘坐起來感覺毫不遜色，頭腳空間都還蠻充裕的。
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BMW 420i Coupé低扁曼妙的流線身形，在全車M款空力套件及M款18吋前後配專屬鋁圈烘托下，看起來格外動感帥氣。
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這裡試駕的420i Coupé M Sport採用黑色Sensatec皮質內裝，搭配M款多功能真皮方向盤、M款駕駛休息踏板、黑色車內頂篷與含藍色飾條的鋁質刷面處理飾板，座艙氛圍肅殺而富跑格。
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本車由靜止加速至時速百公里需要7.5秒，挾其FR後驅Coupé在轉向、循跡和配重上的多重優勢，駕馭起來樂趣橫生。
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車上標配Steptronic運動化8速手自排變速系統（方向盤附有換檔撥片），左側附有動態行車模式切換鍵。
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420i Coupé M Sport後保險桿下排氣尾管採左側雙管設定，視覺上沒有等級較高車型的雙邊出尾管來得有張力，顯得較為低調平淡。
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引擎蓋下這具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可爆發出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力，能源局平均油耗每公升可跑13.8公里，同樣符合此排氣級距最佳的1級標準。
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自排系統維持近年Mercedes-Benz偏好的方向機柱設計，方向盤後並附有換檔撥片，讓駕駛人享受開F1賽車般的換檔趣味感。
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Mercedes-Benz C 250 Coupé AMG Line有全車AMG Line外觀套件加持，搭配底襯銀點的單柵式鑽石型水箱護罩，車頭前臉十分霸氣動感。
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儀表控台設計要比上一代C-Class Coupé簡練大方許多，講究的內裝用料以及牢靠的完裝品質，體現雙門轎跑車訴求的精緻品味。COMAND Online多媒體系統的8.4吋TFT彩色螢幕（需加價14萬選配）獨立於中控台出風口上方，看起來宛若一台平板電腦，彰顯科技時尚的風格。
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本車0～100公里／時加速僅需6.8秒，要比有下文的BMW 420i Coupé快上0.7秒。AMG Line標配跑車化懸載，擁有絕佳的操控靈敏度，駕馭感受相當出色。
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現行C-Class Coupé軸距來到2,840mm，足足比上一代增加達8公分之多，後座乘坐空間自然寬敞舒適許多。
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C250 Coupé AMG Line的排氣尾管採左右雙邊出設計，後保險桿下方分流器部分與車身同色處理，將雙門Coupé的個性跑格完美體現。
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車上配置的是2.0升缸內直噴Turbo引擎，可輸出211匹最大馬力，並從1,200轉即可產生峰值為35.7公斤米扭力高原，能源局公布的平均油耗數據為14.5公里／公升，達到該排氣級距最佳的第1級。
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標題：德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
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