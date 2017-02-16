德國雙B雙門Coupé跑格化包裝

2017-02-16

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Mercedes-Benz C 250 Coupé AMG Line

跑格化車型 Coupé買家最愛

德國3大豪門車廠的當家雙門Coupé不僅在DTM賽事裡捉對廝殺，在新車市場上的銷售競爭也同樣激烈，紛紛裝上象徵各自品牌性能化圖騰的套件，來吸引消費者的青睞。

現行C-Class Coupé的車身尺碼要較前一代成長許多，身形也更流線動感，對沒有載人需求的年輕雅痞買家深具魅力。台灣賓士去年初一口氣推出入門的C 180 Coupé，包裝得更富跑格的C 250 Coupé AMG Line，以及AMG高性能品牌旗下兩款動力輸出不同的C 63 Coupé和C 63 S Coupé，提供國內消費者多樣化的選擇。

本文試駕主角為C 250 Coupé AMG Line，引擎蓋下搭載一具2.0升缸內直噴Turbo引擎，可輸出211匹最大馬力與35.7公斤米扭力峰值，搭配7G-TRONIC PLUS 7速手自排變速箱，根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速僅需6.8秒，極速可達250公里／時，性能著實比前代C 250 Coupé進步不少。

其油門反應和大多數賓士車一樣線性順暢，不會有猛暴頓衝的現象，隨著踩油門的深淺，加速力道源源而致。車上標配跑車化懸載，激烈操駕時可獲得非常精準明快的操控反應；當你行經坑坑疤疤的路段時，行路表現仍饒富Q勁，吸震能力可圈可點。

內裝鋪陳則和自家C 250 AMG Line小型主管房車非常接近，中控台採用黑色梣木飾板，搭配環艙鋁質飾板、黑色織布車內頂篷，以及黑色ARTICO皮質 /DINAMICA類麂皮材質包覆的車門內飾板和座椅，讓這輛帥氣優雅的雙門個性座駕充滿性能跑格與肅殺氛圍。

台灣賓士將C 250 Coupé AMG Line開出267萬的起跳價，並提供了相當豐富的選配清單，讓消費者可依各人喜好，打造自己的專屬座駕。

BMW 420i Coupé M Sport

新增M款套件 賣相更加分

BMW 4系列Coupé跟3系列正式分家之後，成為該品牌旗下轎跑車的中堅車系，其DTM廠車分別於2014及2016兩年擊敗其他兩大對手，對重視性能表現的熱血Coupé買家更產生指標性的意義。

國內總代理汎德公司在高性能的M4 Coupé之外，還導入了420i Coupé Sport Line、430i Coupé M Sport和440i Coupé M Sport等車型，後來因應市場反應，將420i Coupé Sport Line也改為420i Coupé M Sport，更貼近這類雙門Coupé買家的口味。

這裡試駕的420i Coupé M Sport，配置一具排氣量2.0升的直4 TwinPower Turbo引擎，結合HPI高精準缸內直噴及VALVETRONIC汽門揚程可變系統，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力，變速系統採用Steptronic運動化8速手自排，綿密順暢的動力銜接，造就其0～100公里／時7.5秒的加速性能，極速則可直上236公里／時，要比車型定位相當的Audi A5 Coupé 35 TFSI來得優異許多。

FR後輪驅動的420i Coupé擁有絕佳的行車動態表現，操駕起來非常靈活矯健。刁鑽敏銳的轉向反應，搭配回饋直接明快的懸載調校，最適合在蜿蜒山路上左彎右拐，盡情享受人車合一的駕馭樂趣。

其內裝控台鋪陳也十分講究，選用M款多功能真皮方向盤、M款駕駛休息踏板、黑色車內頂篷與含藍色飾條的鋁質刷面處理飾板，將BMW駕駛人導向的儀表控台，烘托得充滿跑格。拜2,810mm軸距所賜，後座腿部空間還算充裕；配備也毫不含糊，舉凡iDrive控制系統、藍芽免持行動電話系統及USB連接裝置、BMW Professional音響主機、Comfort Access免鑰匙系統等，皆為本車標準配備。

BMW總代理汎德公司將420i Coupé M Sport開出頗有誠意的218萬售價，相較於其他德國高級品牌條件相當的雙門Coupé對手，還算有吸引力。