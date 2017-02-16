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深夜手工甜點 限量白色情人

2017-02-16

〔記者凃盈如／台北報導〕情人節剛過，還沉浸在這甜蜜的氛圍裡嗎？幾款法式點心，要你天天都過得很有生活品味！成立第5年，近來在網路上超人氣的「深夜裡的法國手工甜點」，由自學甜點的主廚Rick領軍，每天早上7點多上工備料，採網路預訂方式，開放客人在晚間2個時段取貨，為的就是要讓客人吃到現做的新鮮甜點；隨著白色情人節即將來臨，這次「深夜裡的法國手工甜點」聯合襪子設計品牌「+10‧加拾」合作，以「深夜裡的魔法」為概念，推出白色情人節限定禮盒，內容含草莓開心果千層，搭配別出心裁的特殊金屬蔥沙透明船襪，活動還沒開跑就已有上百位網友留言詢問，本次推出520份限量禮盒，每份980元，分2波時段預購，第一波為即日起至2月24日止，取貨時間為2月25日至3月3日、第二波為2月28日至3月12日，取貨時間為3月13日至3月26日。

至於法國食品協會，昨日也邀請法國乳酪最佳工藝師Xavier Thuret從法國來台介紹歐洲天然乳酪，並請到法國餐廳La Cocote主廚Fabien Vergé於台北文華東方酒店演繹結合亞洲食材與歐洲天然乳酪的法式料理。Xavier Thuret是法國僅有的22名「國家最佳工藝師乳酪專家」之一，本次來台介紹了乳酪8大家族，並示範各種乳酪與法式長棍或香蕉、無籽葡萄等水果的搭配方式，讓消費者認識更多元的乳酪品嘗之道。

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  • 法國食品協會表示，台灣市面容易購得的乳酪，多屬於保存期限較長的加工乳酪，由多種乳酪混合再製成，口味接受度較高，但許多進口超市埸販售現切的天然乳酪可供多樣選擇。（記者凃盈如攝）

    法國食品協會表示，台灣市面容易購得的乳酪，多屬於保存期限較長的加工乳酪，由多種乳酪混合再製成，口味接受度較高，但許多進口超市埸販售現切的天然乳酪可供多樣選擇。（記者凃盈如攝）

  • 「深夜裡的法國手工甜點」與襪子設計品牌「+10‧加拾」合作，推出白色情人節禮盒。甜點「草莓開心果千層」使用頂級大湖草莓，變色石船襪，則以特殊透氣的金屬蔥紗線，呈現折射的夢幻光感。 （記者凃盈如攝）

    「深夜裡的法國手工甜點」與襪子設計品牌「+10‧加拾」合作，推出白色情人節禮盒。甜點「草莓開心果千層」使用頂級大湖草莓，變色石船襪，則以特殊透氣的金屬蔥紗線，呈現折射的夢幻光感。 （記者凃盈如攝）

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標題：深夜手工甜點 限量白色情人


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