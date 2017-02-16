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裘莉的味道 兒時母親的最愛

2017-02-16

〔記者邱巧貞／台北報導〕以安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie ）為靈感謬思的嬌蘭全新女香「Mon Guerlain （我的印記）」，將於3/1全球正式曝光。

「Mon Guerlain 」由嬌蘭現任調香師Thierry Wasser以安潔莉娜裘莉為靈感，創造一款屬於現代女人印記的全新香水，Thierry Wasser說道：「這是一支能夠詮釋當代女性價值、理想與渴望的嶄新香水。」

「Mon Guerlain 」的細節目前尚不能曝光，僅透露主要香調為普羅旺斯的卡拉薰衣草、印度小花茉莉、大溪地香草、澳洲檀香，是業者難得以薰衣草做為主香調的香氛；香水瓶身則採用1908年由嘉布烈‧嬌蘭構思的經典四葉草香水瓶。

甚少為品牌代言的安潔莉娜裘莉這次首肯與嬌蘭的合作，原因始於2015 年12月在柬埔寨，當時她正執導電影《 First They Kill My Father 》；提到裘莉對法國嬌蘭的記憶是來自她兒時母親最愛的嬌蘭蜜粉，而次此次全新廣告場景選擇在南法酒莊拍攝，裘莉也將捐出所有與嬌蘭合作的收益予慈善機構。

圖片提供：嬌蘭

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  • 以安潔莉娜裘莉為靈感謬思的嬌蘭全新女香「Mon Guerlain （我的印記）」將於3/1全球正式推出。

    以安潔莉娜裘莉為靈感謬思的嬌蘭全新女香「Mon Guerlain （我的印記）」將於3/1全球正式推出。

  • 「Mon Guerlain 」細節目前尚不能曝光，僅透露主要香調為卡拉薰衣草、印度小花茉莉、大溪地香草、澳洲檀香。售價30ml／2,600元；50ml／3,850元。 （記者邱巧貞攝）

    「Mon Guerlain 」細節目前尚不能曝光，僅透露主要香調為卡拉薰衣草、印度小花茉莉、大溪地香草、澳洲檀香。售價30ml／2,600元；50ml／3,850元。 （記者邱巧貞攝）

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