裘莉的味道 兒時母親的最愛

2017-02-16

〔記者邱巧貞/台北報導〕以安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie )為靈感謬思的嬌蘭全新女香「Mon Guerlain (我的印記)」,將於3/1全球正式曝光。

「Mon Guerlain 」由嬌蘭現任調香師Thierry Wasser以安潔莉娜裘莉為靈感,創造一款屬於現代女人印記的全新香水,Thierry Wasser說道:「這是一支能夠詮釋當代女性價值、理想與渴望的嶄新香水。」

「Mon Guerlain 」的細節目前尚不能曝光,僅透露主要香調為普羅旺斯的卡拉薰衣草、印度小花茉莉、大溪地香草、澳洲檀香,是業者難得以薰衣草做為主香調的香氛;香水瓶身則採用1908年由嘉布烈‧嬌蘭構思的經典四葉草香水瓶。

甚少為品牌代言的安潔莉娜裘莉這次首肯與嬌蘭的合作,原因始於2015 年12月在柬埔寨,當時她正執導電影《 First They Kill My Father 》;提到裘莉對法國嬌蘭的記憶是來自她兒時母親最愛的嬌蘭蜜粉,而次此次全新廣告場景選擇在南法酒莊拍攝,裘莉也將捐出所有與嬌蘭合作的收益予慈善機構。

圖片提供:嬌蘭