| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 消費

華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元

2017-02-15

〔記者吳佩樺／台北報導〕華碩今年1月在CES國際消費性電子大展發表ZenFone 3 Zoom，此為旗下首款雙主鏡頭手機，台灣正式開賣，單機售價14,990元，3月1日起5大電信業者同步販售。首先上市深藍色，玫瑰金則要等到4月。

華碩ZenFone 3 Zoom最大特色是跟蘋果iPhone 7 Plus一樣採用雙主鏡頭設計，包含1顆1.4微米Sony IMX362感光元件、光圈F1.7、25mm的1,200萬畫素廣角鏡頭，以及1顆1,200萬畫素、59mm的2.3倍光學鏡頭，使用者可針對不同拍攝主題與焦距選擇最適合的鏡頭。搭配進化版TriTech+三混對焦技術，0.03秒完成拍照。

此外，ZenFone 3 Zoom亦為華碩首款搭載SuperPixel獨立影像處理器的手機，可提升4倍感光度，號稱是一般手機的10倍、他牌旗艦手機的2.5倍。前鏡頭1,300萬畫素，具備美膚模式。

其他規格包含5.5吋Full HD螢幕、高通S625八核心處理器、4GB記憶體、64GB儲存空間、5,000mAh電池。機身厚度7.99公厘，重量170公克。支援反向充電，可當做行動電源。

廣告
  • 華碩ZenFone 3 Zoom登台開賣，單機售價14,990元。（記者吳佩樺攝）

    華碩ZenFone 3 Zoom登台開賣，單機售價14,990元。（記者吳佩樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ZenFone 3 華碩
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.