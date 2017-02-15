快訊明華園愛的波麗路台中登場
華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
2017-02-15
〔記者吳佩樺／台北報導〕華碩今年1月在CES國際消費性電子大展發表ZenFone 3 Zoom，此為旗下首款雙主鏡頭手機，台灣正式開賣，單機售價14,990元，3月1日起5大電信業者同步販售。首先上市深藍色，玫瑰金則要等到4月。
華碩ZenFone 3 Zoom最大特色是跟蘋果iPhone 7 Plus一樣採用雙主鏡頭設計，包含1顆1.4微米Sony IMX362感光元件、光圈F1.7、25mm的1,200萬畫素廣角鏡頭，以及1顆1,200萬畫素、59mm的2.3倍光學鏡頭，使用者可針對不同拍攝主題與焦距選擇最適合的鏡頭。搭配進化版TriTech+三混對焦技術，0.03秒完成拍照。
此外，ZenFone 3 Zoom亦為華碩首款搭載SuperPixel獨立影像處理器的手機，可提升4倍感光度，號稱是一般手機的10倍、他牌旗艦手機的2.5倍。前鏡頭1,300萬畫素，具備美膚模式。
其他規格包含5.5吋Full HD螢幕、高通S625八核心處理器、4GB記憶體、64GB儲存空間、5,000mAh電池。機身厚度7.99公厘，重量170公克。支援反向充電，可當做行動電源。
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