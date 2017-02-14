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大OPPO明起預購 贈配件金誘人

2017-02-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕相較其他中國品牌，OPPO在台灣的銷售成績可說是相當優異，去年底推出主打拍照的R9s，頗為熱銷，更大尺寸的6吋R9s Plus也將開賣。

OPPO宣布R9s Plus金色於明（15）日起至24日開放預購，銷售點為全台OPPO體驗店、OPPO 130家指定通訊行、OPPO網路商店，Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、udn買東西購物中心。凡預購加贈2,490元配件，包括OPPO原廠自拍桿、原廠皮套、小O迷你音箱。

R9s Plus單機售價17,990元，配置高通S653處理器、6GB RAM 、64GB儲存空間。此外，擁有OIS+光學防手震、1,600萬畫素前後相機、4,000mAh電池以及VOOC閃充技術。

OPPO台灣總經理何濤安表示：「根據市調機構IDC報告，OPPO 2016年全球市占率相較2015年成長133%，躍升全球第四大手機品牌，今年在台灣會更注重在地行銷，全台體驗店預計從現有25家擴展至50家，且加強實體通路的直營維修服務。」

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  • 6吋OPPO R9s Plus，明（15）日起至24日開放預購。（記者吳佩樺攝）

    6吋OPPO R9s Plus，明（15）日起至24日開放預購。（記者吳佩樺攝）

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