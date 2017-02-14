數位創新面料 瑞士維氏機能升級

2017-02-14

〔記者方惠宗／台北報導〕網路時代影響穿著意識，日常服飾的更新也因「數位藝術工匠」的新能量邁進。瑞士品牌Victorinox（瑞士維氏）昨（13）日在台北下班熱點「Nyusu Sushi Bar」風格壽司酒吧發表2017春夏、跨領域的產品系列，展出各種職業所需的最新品項，服飾系列以數位藝術為設計靈感，以創新面料與機能性結構製作，使每日穿著更為輕快、舒適。李至正更以品牌愛用者之姿登台，表示Victorinox擁有旅行必帶的各式設計，包括一款伴他遠赴異地拍戲的多功能軍刀，最依賴的功能則是紅酒開瓶器。

以瑞士軍刀廣為人知的Victorinox在服飾系列大有進展，去年更帶進至少20％的銷售成長率，前景看好。最新系列融合傳統服飾輪廓打版工藝與「3D Body Mapping」現代科技精細計算解構，加上創新的「Sonic Welding」超聲波壓接技術，以高頻超聲波震動將接縫的物料黏合，取代黏合劑或線縫，使穿戴更為舒適。

定位高端商務的旅行箱系列Lexicon推出多功能Lexicon2.0改版，系列中的輕盈箱、包都透過精密的收納系統和特別的面料為物品提供最佳保護；面料是特別耐用的TourMax彈道尼龍。同時，Lexicon 2.0擁有智慧功能，包括能提供4種收納方案的獨特收納系統。同時，訴求輕盈與堅固耐用，品牌以「碳纖維」做為製錶與軍刀的最佳材質；一款由碳纖維樹脂複合材料製成的I.N.O.X. Carbon碳纖維腕錶搭配抗斷強度為250 公斤的傘繩錶帶，將是本季地表最強悍的錶款。

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