進口柴油家庭號旅行車-2
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【福斯Passat Variant 400 TDI】
配備升級、售價調降更超值
2017年式福斯Passat Variant 400 TDI Highline在外觀配備上沒有任何調整變化，仍搭載同一具符合歐盟6期排放標準的2.0升共軌柴油Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力與40.8公斤米最大扭力，搭配動力傳輸更平順綿密的6速DSG雙離合器自手排變速箱，不僅動力性能相當精湛，同時一掃先前對這類變速系統可靠性的諸多疑慮。
根據原廠提供的性能數據，本車的0～100公里／時加速需時7.9秒，極速可達233公里／時，數字上贏過上文的Mazda6 Wagon不少；結合Start／Stop引擎自動啟閉系統，國內能源局公布的平均油耗每公升柴油可跑17.8公里，能源效率達到該排氣級距最優的第1級。
這具引擎的扭力輸出渾厚強勁，油門反應直接俐落，驅策起來暢快有力；典型福斯車系的硬朗懸載調性，提供了明快的操控性與沉穩的行路性，充分滿足歐風旅行車買家的駕馭偏好。
2017年式400 TDI車上標配先進酷炫的Active Info Display全邏輯數位化儀表，還將原本中控台上的Composition Media 6.5吋多媒體觸控音響主機升級為Discover Pro 8吋多媒體觸控音響主機（附原廠中文導航系統），以滿足3C控買家的期待。
Passat Variant本已擁有開闊的環艙視野，400 TDI配有全景式玻璃天窗，整個車艙的採光更顯得明亮。電動開啟尾門現已成為Variant旅行車標配，使用起來更加便利；行李廂標準容量為650公升，若將6/4分離後座椅背完全攤平，最大置物空間可擴充至1,780公升。
台灣福斯將2017年式Passat Variant 400 TDI Highline開出了163.8萬的車價，要比原先調降達13萬之多，並新增了多項科技便利新配備，C/P值要比原先提升不少。
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2017年式福斯Passat Variant 400 TDI Highline增加了多項科技配備，但售價卻比上一個年式調降13萬來到163.8萬，對消費者而言無疑是一大利多。
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Passat Variant 400 TDI足下標配原廠18吋Marseille款式鋁圈及235/45R18輪胎，搭配後保險桿左下的雙排氣尾管，體現歐風旅行車低調簡練的硬派風格。
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Passat Variant 400 TDI大腳油門一拜時的加速反應澎湃有力，其0～100公里／時加速僅需7.9秒，比上文的Mazda6 Wagon SKY-D 2.2還快上半秒。
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400 TDI動力來源為一具符合歐盟6期排放標準的2.0升柴油共軌Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力與40.8公斤米最大扭力，結合Start／Stop引擎自動啟閉系統，能源局平均油耗每公升可行駛17.8公里，達到該排氣量級距最佳的1級標準。
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內裝控台基調跟一般Passat房車差異不大，400 TDI Highline旅行車配備環艙鋁質刷紋內飾板及Nappa真皮豪華舒適座椅，整體質感頗為出眾，對偏好歐風旅行車的家庭買家很有吸引力。
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新年式的400 TDI Highline中控台升級Discover Pro 8吋多媒體觸控音響主機，並提供原廠中文導航系統。
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2017年式400 TDI Highline標配Active Info Display全邏輯數位化儀表，資訊判讀起來更加便利，且讓駕駛人更能專注眼前路況。
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將後座椅背往前傾倒，置物容量可從650公升擴充至1,780公升，並可拉起防護網，防止後廂物件在緊急煞車時被拋向前座艙。此外，全景式玻璃天窗和電動啟閉尾門也都是標配。
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福斯Passat Variant 400 TDI 小檔案
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