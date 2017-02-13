進口柴油家庭號旅行車-1

2017-02-13

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【Mazda6 Wagon】

日系柴油旅行車唯一選擇

Mazda Motor Taiwan在導入小改款Mazda6汽柴油動力房車的同時，也首度追加了Mazda6 Wagon旅行車，且僅規劃SKY-D 2.2單一動力選擇，成為現階段台灣市場唯一搭載柴油引擎的日系旅行車。

小改款Mazda6車頭採用由水箱護罩底部向左右展開的「魂動之翼」，搭配頭燈輪廓、霧燈框飾，勾勒出更精緻穩重的前臉視覺感；足下4只19吋雙肋5輻造型尺寸鋁圈與225/45R19輪胎，則讓這輛動感有型的旅行車看起來更有氣勢。

本車搭載SKYACTIV-D 2.2升直4柴油缸內直噴雙Turbo引擎，可輸出175匹最大馬力與42.8公斤米強勁扭力，搭配高鎖定率的SKYACTIV-Drive 6速手自排變速箱，讓Mazda6 Wagon擁有0～100公里／時8.4秒的加速性能，極速則可達到216公里／時。國內能源局公布的歐規平均油耗為17.6公里／公升，達到該排氣量級距最佳的1級水準。

實際試駕時發現，Mazda這具柴油引擎運轉起來超乎預期的精緻順暢，扭力輸出豐沛飽滿，且能像汽油引擎般油門一拜拉升轉速，提供熱血澎湃的動力輸出表現。明快紮實的底盤調校，操控起來極為矯捷穩健，無論是在快速道路上切換車道，或在蜿蜒山路上高速入彎，都非常靈敏刁鑽，展現令人驚豔的駕駛樂趣。

本車黑色的內裝基調綴飾以充滿科技調性的環艙鍍鉻框飾，並將中控台至副手座前方、中船排檔座及門飾板上改採紅棕色皮質，搭配高識別度的3環式跑格白光儀表，營造出冷冽肅殺的車艙氛圍。2,750mm的軸距雖比Mazda6房車短了8公分，然而實際乘坐其中並不會覺得腿部空間較為侷促，頭部空間感甚至更為充裕；496公升的行李廂容量，只要輕輕一拉兩邊的後椅背快速傾倒拉柄，便可將6/4分離設計的後座椅背傾倒，讓最大置物容量一舉擴充至1,593公升。

Mazda6 Wagon SKY-D 2.2頂級型的車價為138.9萬，相較於其他歐系品牌的柴油旅行車，真的相當有競爭力。