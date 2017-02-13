| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

進口柴油家庭號旅行車-1

2017-02-13

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【Mazda6 Wagon】

日系柴油旅行車唯一選擇

Mazda Motor Taiwan在導入小改款Mazda6汽柴油動力房車的同時，也首度追加了Mazda6 Wagon旅行車，且僅規劃SKY-D 2.2單一動力選擇，成為現階段台灣市場唯一搭載柴油引擎的日系旅行車。

小改款Mazda6車頭採用由水箱護罩底部向左右展開的「魂動之翼」，搭配頭燈輪廓、霧燈框飾，勾勒出更精緻穩重的前臉視覺感；足下4只19吋雙肋5輻造型尺寸鋁圈與225/45R19輪胎，則讓這輛動感有型的旅行車看起來更有氣勢。

本車搭載SKYACTIV-D 2.2升直4柴油缸內直噴雙Turbo引擎，可輸出175匹最大馬力與42.8公斤米強勁扭力，搭配高鎖定率的SKYACTIV-Drive 6速手自排變速箱，讓Mazda6 Wagon擁有0～100公里／時8.4秒的加速性能，極速則可達到216公里／時。國內能源局公布的歐規平均油耗為17.6公里／公升，達到該排氣量級距最佳的1級水準。

實際試駕時發現，Mazda這具柴油引擎運轉起來超乎預期的精緻順暢，扭力輸出豐沛飽滿，且能像汽油引擎般油門一拜拉升轉速，提供熱血澎湃的動力輸出表現。明快紮實的底盤調校，操控起來極為矯捷穩健，無論是在快速道路上切換車道，或在蜿蜒山路上高速入彎，都非常靈敏刁鑽，展現令人驚豔的駕駛樂趣。

本車黑色的內裝基調綴飾以充滿科技調性的環艙鍍鉻框飾，並將中控台至副手座前方、中船排檔座及門飾板上改採紅棕色皮質，搭配高識別度的3環式跑格白光儀表，營造出冷冽肅殺的車艙氛圍。2,750mm的軸距雖比Mazda6房車短了8公分，然而實際乘坐其中並不會覺得腿部空間較為侷促，頭部空間感甚至更為充裕；496公升的行李廂容量，只要輕輕一拉兩邊的後椅背快速傾倒拉柄，便可將6/4分離設計的後座椅背傾倒，讓最大置物容量一舉擴充至1,593公升。

Mazda6 Wagon SKY-D 2.2頂級型的車價為138.9萬，相較於其他歐系品牌的柴油旅行車，真的相當有競爭力。

廣告
  • 隨著小改款Mazda6車系新導入的Wagon旅行車款，擁有跟房車相同的車頭前臉樣貌，不過軸距短了80mm，車身總長也縮短65mm，整體視覺感似乎更顯緊湊。

    隨著小改款Mazda6車系新導入的Wagon旅行車款，擁有跟房車相同的車頭前臉樣貌，不過軸距短了80mm，車身總長也縮短65mm，整體視覺感似乎更顯緊湊。

  • 從車尾看去，Mazda6 Wagon的身形扁闊、肌理鮮明，足下的19吋雙肋5輻造型尺寸鋁圈與225/45R19輪胎，搭配左右雙邊出設計的排氣尾管，更彰顯其動感跑格。

    從車尾看去，Mazda6 Wagon的身形扁闊、肌理鮮明，足下的19吋雙肋5輻造型尺寸鋁圈與225/45R19輪胎，搭配左右雙邊出設計的排氣尾管，更彰顯其動感跑格。

  • 本車加速流暢有力，0～100公里／時加速可在8.4秒完成，以此等排氣量的柴油中大型旅行車還算不錯；操控反應十分矯健俐落，駕駛樂趣相當出色。

    本車加速流暢有力，0～100公里／時加速可在8.4秒完成，以此等排氣量的柴油中大型旅行車還算不錯；操控反應十分矯健俐落，駕駛樂趣相當出色。

  • 這具2.2升直4 SKYACTIV-D柴油引擎的動力效能絕佳，擁有175匹最大馬力與42.8公斤米峰值扭力，國內能源局的歐規平均油耗每公升可跑17.6公里，達到該排氣量級距最佳的1級標準。

    這具2.2升直4 SKYACTIV-D柴油引擎的動力效能絕佳，擁有175匹最大馬力與42.8公斤米峰值扭力，國內能源局的歐規平均油耗每公升可跑17.6公里，達到該排氣量級距最佳的1級標準。

  • 黑色基調內裝妝點以冷冽的鍍鉻飾件，並將中控台至副手座前方、中船排檔座及門飾板上加入紅棕色皮質，搭配高識別度的3環式跑格白光儀表，讓座艙氛圍顯得格外深沉肅殺。

    黑色基調內裝妝點以冷冽的鍍鉻飾件，並將中控台至副手座前方、中船排檔座及門飾板上加入紅棕色皮質，搭配高識別度的3環式跑格白光儀表，讓座艙氛圍顯得格外深沉肅殺。

  • 中控台上7吋中央資訊顯示幕整合了中文衛星導航系統，並可透過排檔座後方的多功能控制旋鈕將MZD Connect的各項訊息顯示在此螢幕上。

    中控台上7吋中央資訊顯示幕整合了中文衛星導航系統，並可透過排檔座後方的多功能控制旋鈕將MZD Connect的各項訊息顯示在此螢幕上。

  • 行李廂標準容量有496公升，若將6/4分離後座椅背完全往前傾倒，最大置物容量可擴充至1,593公升。

    行李廂標準容量有496公升，若將6/4分離後座椅背完全往前傾倒，最大置物容量可擴充至1,593公升。

  • Mazda6 Wagon SKY-D 2.2頂級型 小檔案

    Mazda6 Wagon SKY-D 2.2頂級型 小檔案

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：進口柴油家庭號旅行車-1


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.