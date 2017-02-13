進口柴油家庭號旅行車-1
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【Mazda6 Wagon】
日系柴油旅行車唯一選擇
Mazda Motor Taiwan在導入小改款Mazda6汽柴油動力房車的同時，也首度追加了Mazda6 Wagon旅行車，且僅規劃SKY-D 2.2單一動力選擇，成為現階段台灣市場唯一搭載柴油引擎的日系旅行車。
小改款Mazda6車頭採用由水箱護罩底部向左右展開的「魂動之翼」，搭配頭燈輪廓、霧燈框飾，勾勒出更精緻穩重的前臉視覺感；足下4只19吋雙肋5輻造型尺寸鋁圈與225/45R19輪胎，則讓這輛動感有型的旅行車看起來更有氣勢。
本車搭載SKYACTIV-D 2.2升直4柴油缸內直噴雙Turbo引擎，可輸出175匹最大馬力與42.8公斤米強勁扭力，搭配高鎖定率的SKYACTIV-Drive 6速手自排變速箱，讓Mazda6 Wagon擁有0～100公里／時8.4秒的加速性能，極速則可達到216公里／時。國內能源局公布的歐規平均油耗為17.6公里／公升，達到該排氣量級距最佳的1級水準。
實際試駕時發現，Mazda這具柴油引擎運轉起來超乎預期的精緻順暢，扭力輸出豐沛飽滿，且能像汽油引擎般油門一拜拉升轉速，提供熱血澎湃的動力輸出表現。明快紮實的底盤調校，操控起來極為矯捷穩健，無論是在快速道路上切換車道，或在蜿蜒山路上高速入彎，都非常靈敏刁鑽，展現令人驚豔的駕駛樂趣。
本車黑色的內裝基調綴飾以充滿科技調性的環艙鍍鉻框飾，並將中控台至副手座前方、中船排檔座及門飾板上改採紅棕色皮質，搭配高識別度的3環式跑格白光儀表，營造出冷冽肅殺的車艙氛圍。2,750mm的軸距雖比Mazda6房車短了8公分，然而實際乘坐其中並不會覺得腿部空間較為侷促，頭部空間感甚至更為充裕；496公升的行李廂容量，只要輕輕一拉兩邊的後椅背快速傾倒拉柄，便可將6/4分離設計的後座椅背傾倒，讓最大置物容量一舉擴充至1,593公升。
Mazda6 Wagon SKY-D 2.2頂級型的車價為138.9萬，相較於其他歐系品牌的柴油旅行車，真的相當有競爭力。
-
隨著小改款Mazda6車系新導入的Wagon旅行車款，擁有跟房車相同的車頭前臉樣貌，不過軸距短了80mm，車身總長也縮短65mm，整體視覺感似乎更顯緊湊。
-
從車尾看去，Mazda6 Wagon的身形扁闊、肌理鮮明，足下的19吋雙肋5輻造型尺寸鋁圈與225/45R19輪胎，搭配左右雙邊出設計的排氣尾管，更彰顯其動感跑格。
-
本車加速流暢有力，0～100公里／時加速可在8.4秒完成，以此等排氣量的柴油中大型旅行車還算不錯；操控反應十分矯健俐落，駕駛樂趣相當出色。
-
這具2.2升直4 SKYACTIV-D柴油引擎的動力效能絕佳，擁有175匹最大馬力與42.8公斤米峰值扭力，國內能源局的歐規平均油耗每公升可跑17.6公里，達到該排氣量級距最佳的1級標準。
-
黑色基調內裝妝點以冷冽的鍍鉻飾件，並將中控台至副手座前方、中船排檔座及門飾板上加入紅棕色皮質，搭配高識別度的3環式跑格白光儀表，讓座艙氛圍顯得格外深沉肅殺。
-
中控台上7吋中央資訊顯示幕整合了中文衛星導航系統，並可透過排檔座後方的多功能控制旋鈕將MZD Connect的各項訊息顯示在此螢幕上。
-
行李廂標準容量有496公升，若將6/4分離後座椅背完全往前傾倒，最大置物容量可擴充至1,593公升。
-
Mazda6 Wagon SKY-D 2.2頂級型 小檔案
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 彰市香山社區公園 畫出向心力
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- 我禽流感病毒複雜 變異可能性高
- 捐助公務人員協會1萬元 林三貴︰例行捐款 無針對性
- 七六人少2主力 竟滅熱火13連勝
- 駭客攻擊 下波鎖定政府、電商
- 樹林極限運動場冷清 議員促活用
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 石門水庫吃緊 擬加強總量管制
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- Big行動夢想家 營隊陪伴育幼院童
- 〈親子會客室〉美金3塊56分的價值
- 〈熱門族群〉1月營收淡季不淡 網通股秀成果
- 維納斯的呢喃（2／13～2／19）
- ＜品牌故事＞打響台灣品牌 盼政府多支持
- 《自由廣場》（澄社評論）重讀台灣關係法
- 合約期限談不攏 金山溫泉旅館案流標
- 情人節壽星先許願 鄭兆行:頭髮長回來
- 鼓鼓正能量追夢 嘎嘎酸話反遭轟
- 〈戀愛翹翹板〉改邪歸正又再犯 夜店咖女友搞失聯
- 歧視穆斯林驚惹殺機 德瑞克急澄清垃圾話
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 自由共和國》清水剛／為什麼推出神奇寶貝GO？
- 《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 情人節浪漫夜 桃園燈會星月情緣正夯
- 寒流緊閉門窗洗澡 一氧化碳中毒 母子枉死
- 本週汽柴油 小降0.1元
- 社論》製造回流──找回台灣經濟成長動能
- 《陰屍路》尤金來台囉 今下午朝聖龍山寺
- 老樹長歪到鄰家 地價稅補助縮水
- 刺蔣案影響一生 20年鄉愁化美麗山川
- 姚亦晴萌扮蘿莉塔 自認酷龐克
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet said to eye NT$800bn stimulus
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 埔里小埔社天穿日 重現古早客庄風情
- 蚵價飆一斤240元 部分店家停賣蚵仔麵線
標題：進口柴油家庭號旅行車-1
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email