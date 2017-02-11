2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊

2017-02-11

〔記者吳佩樺／台北報導〕2017台灣燈會在雲林登場，今年適逢世界棒球經典賽，大同公司以「大同寶寶強棒出擊」為花燈主題，替台灣棒球隊加油！

大同此次將大同寶寶化身為11米高的棒球選手，搭配360度旋轉舞台以及炫彩燈光音樂秀，展現活力。民眾凡將花燈照片上傳Facebook打卡，可獲得一份精美小禮物，限量送完為止。

大同表示：「今年共有3組花燈於全台展出，除了雲林臺灣燈會，另有大同寶寶特攻隊和大同寶寶鐵金剛受邀南投燈會。」