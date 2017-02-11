植村秀全新粉底刷 打造完美妝容

2017-02-11

〔記者邱巧貞／台北報導〕好的工具幫助上妝事半功倍，植村秀推出「#55零刷痕粉底刷」，採用花瓣弧形刷毛與5.5公分菱形立體握柄，是經過植村秀10年長期研究發現最符合臉型與人體工學的設計。

植村秀國際首席彩妝師淺野裕司表示，「#55零刷痕粉底刷」的設計靈感正是為了協助女人在享受化妝的同時，輕鬆打造出零刷痕的完美妝容，特別請到現任日本橫濱大學建築研究所教授，同時本身也是建築師的乾久美子來協助完成。乾久美子為植村秀設計包裝超過7年，她提到：「在收到淺野裕司先生的設計草圖時，即開始計算驗證刷具的樣式與重心，以便能將圖像落實為實際的產品。」

「#55零刷痕粉底刷」獨特的花瓣弧形設計，可使用於各種臉部輪廓，運用寬頭大面積的表面輕鬆刷上臉頰、下巴；此外，窄頭兩頭尖端處，又能精細的使用於眼瞼與鼻翼細部部位，同時刷毛可半垂直地放置，在洗滌後能更快乾。