Roxy早春系列 叛逆又復古

2017-02-11

〔記者林欣若／台北報導〕 衝浪品牌Roxy春季不再走傳統繽紛多彩路線，全新「ROCK RETRO復古搖滾」系列以黑白搖滾和個性塗鴉，打造叛逆又復古的運動時尚裝束，另外，為衝浪好手Stephanie Gilmore量身打造的「LA ISLA CUBA古巴迷情」系列，捕捉哈瓦那老城的風情色調，跟著Stephanie Gilmore一起探索古巴魅力。

寬鬆休閒短褲、復古刷舊與削肩骨感背心、柔滑連身褲、刺繡細肩帶、雙面比基尼……，「ROCK RETRO復古搖滾」系列以多樣單品層疊穿搭出多變風格，大型個性塗鴉設計讓穿搭更有亮點，tomboy的中性剪裁，增添帥氣俐落感。

「LA ISLA CUBA古巴迷情」系列單品包括熱帶棕櫚印花比基尼、綠色螺紋挖背背心、有著星星刺繡的棉質薄紗襯衫，透過現代感的材質設計，呈現細緻新潮的流行時尚，最特別的單品是古巴地圖飛行夾克，雪白色澤面料搭配古巴地圖拼布和彩繪塗鴉徽章，很有個性活力，這系列是Stephanie Gilmore腦海中，最美好的古巴旅遊印象。