防水科技2.0 ECCO酷鞋穿越美一步

2017-02-11

〔記者方惠宗／台北報導〕鞋子要能百分之百防水，透氣清爽還要更上一層？如此矛盾的嚴苛標準，丹麥鞋履領導品牌Ecco再創傑作、發表Cool 2.0系列；結合「Gore-Tex」百分之百的防水技術與自家吸濕排汗系統，以及鞋履夾層裡的中空管，讓鞋內空氣循環流通，成功設計出令雙腳可長時間保持乾爽、並且無畏風雨的都會鞋履。

Ecco在2015年推出第一代Cool系列，當時標榜防水、透氣與舒適，加上流線簡約的休閒運動造型，成功熱銷、許多色款更賣到「斷碼」、一鞋難求。迎接2017年春季，該系列更上一層、推出Cool 2.0，除了防水科技，更加提升舒適感，以中空管讓鞋內空氣能循環流通，形成獨有的冷卻系統，使雙腳更為清爽透氣。細節上，Cool 2.0 也比上一代更加潮流有型；除了全新的織物與PU鞋面設計，並以更純熟的鑄模技術使中底透氣孔延展至更深的鞋底位置，達到360度的透氣性能。