米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販

2017-02-11

〔記者凃盈如／台北報導〕和億生活集團旗下擁有自營商場HOYII北車站、代理品牌含米其林一星品牌添好運、法越三明治Lee’s Sandwiches，橫跨「商場經營」與「美食餐飲」雙軌事業版圖，2016年總營業額突破12億元。

和億生活執行長林晉頡宣布，和億即將引進兩大米其林一星品牌，含世界第一碗米其林一星拉麵「Tsuta蔦」、以及吃貨去新加坡朝聖必吃的小販「了凡Hawker Chan」。Tsuta蔦在2014年及2016年獲得東京最佳拉麵、2016～2017年連續獲得米其林一星推薦，是位於東京巢鴨站附近的排隊名店，據傳在當地早上6:00排隊才吃得到。至於了凡，則是打破米其林百年傳統，被列入世界首家一星小販，位於新加坡牛車水小販中心，名字裡的Hawker是攤販的意思。

林晉頡表示，HOYII北車站持續與文創及新銳品牌合作，將規畫藝廊空間展覽，並針對主題節慶舉辦相關活動，3月初將與知名插畫「奧樂雞」合作，推出系列展期及見面會，美食餐飲方面，添好運預計再展2～3間分店，並研發符合節慶的禮盒系列，全年營收預計可望突破12億元；較獨特的Lee’s Sandwiches，則轉向社區快餐店形式拓展，加上新開的Tsuta蔦、了凡，4大餐飲品牌今年預計在全台展出6～8間店。