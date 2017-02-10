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《情人節 最潮時光》5

2017-02-10

記者林欣若／台北報導

智能穿戴

智慧錶在這幾年屢創話題，集結手機、相機、計步器、遙控器等多元功能，對3C控很有吸引力。Fossil集團在2015年併購智慧穿戴品牌Misfit後，將智慧穿戴技術與腕錶結合，旗下包括Fossil、Michael Kors、Emporio Armani紛紛推出智能手錶。全新的Misfit Phase Hybrid Smartwatch智慧型腕錶則是Misfit首度從智能穿戴跨足腕錶領域，以傳統腕錶造型搭載行動裝置科技技術，可變換的橡膠或皮帶手錶，兼顧流行穿搭。

Misfit Phase保留傳統腕錶的指針式錶盤，優雅的拋光不銹鋼材質加上鋁製的防護外殼，展現工藝設計之美，透過藍牙連接智慧型手機，傳統腕錶立刻變身為智慧穿戴，可自動偵測活動步數、距離、卡路里消耗以及睡眠狀況和品質，手機來電和訊息提示、鬧鐘和久坐提醒等基本功能皆具備，也可根據不同時區位置自動更新時間，按下手錶側邊下方按鈕，可控制音樂播放、操作手機進行自拍。

圖片提供／Misfit

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