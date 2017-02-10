| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 消費

《情人節 最潮時光》4

2017-02-10

記者林欣若／台北報導

旅行夢想

一向緊跟潮流的Swatch今年春夏以「旅行者的夢想(A Traveler’s Dream)」為主題，將機場、直升機、帆船、船錨、繩索等旅行元素放在錶盤和錶帶，以極簡的黑色或白色為基底，搭配鮮紅、橘紅、鮮黃或是條紋，十足搶眼。

「海軍時尚」是藍白條紋和鮮紅色的撞色組合，清新的海洋風在紅色的衝擊下，顯得熱情活潑；「直奔航道」讓紅色機身橫躺在白色錶帶上，搭配著各式機場標示，彷彿隨時準備登機出發；「水手之錨」是海洋般的湛藍錶盤和錶帶，點綴滿版的白色船錨圖案，12時也有船錨裝飾，很有度假風情，這系列的每一款錶都是旅遊點滴的縮影，紀錄著旅行中的分秒感受。

圖片提供／Swatch

廣告
  • Swatch海軍時尚(Maglietta)，2,350元。

    Swatch海軍時尚(Maglietta)，2,350元。

  • Swatch水手之錨(Anchor Baby)，1,900元。

    Swatch水手之錨(Anchor Baby)，1,900元。

  • Swatch直昇機(Helikit)，2,350元。

    Swatch直昇機(Helikit)，2,350元。

  • Swatch直奔航道(Go To Gate)，2,350元。

    Swatch直奔航道(Go To Gate)，2,350元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：《情人節 最潮時光》4


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.