《情人節 最潮時光》4

2017-02-10

記者林欣若／台北報導

旅行夢想

一向緊跟潮流的Swatch今年春夏以「旅行者的夢想(A Traveler’s Dream)」為主題，將機場、直升機、帆船、船錨、繩索等旅行元素放在錶盤和錶帶，以極簡的黑色或白色為基底，搭配鮮紅、橘紅、鮮黃或是條紋，十足搶眼。

「海軍時尚」是藍白條紋和鮮紅色的撞色組合，清新的海洋風在紅色的衝擊下，顯得熱情活潑；「直奔航道」讓紅色機身橫躺在白色錶帶上，搭配著各式機場標示，彷彿隨時準備登機出發；「水手之錨」是海洋般的湛藍錶盤和錶帶，點綴滿版的白色船錨圖案，12時也有船錨裝飾，很有度假風情，這系列的每一款錶都是旅遊點滴的縮影，紀錄著旅行中的分秒感受。

圖片提供／Swatch